Erőszak

Közegészségügyi válsághelyzetet hirdetett az amerikai tiszti főorvos

Közegészségügyi válsághelyzetet hirdetett az Egyesült Államok tiszti főorvosa a fegyveres erőszak terjedése miatt kedden.



Vivek Murthy hivatalos figyelmeztetést tett közzé, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy a lőfegyverekkel elkövetett emberölések száma az elmúlt évtizedben, míg a lőfegyverrel végrehajtott öngyilkosságoké az elmúlt két évtizedben folyamatosan növekszik.



A közlemény szerint 2022-ben az összes lőfegyver által okozott haláleset 56 százaléka öngyilkosságból adódott, 40 százalék emberölés következménye, a többi esetben szándékolatlan incidens állt a háttérben.



A tiszti főorvos arra is rámutatott, hogy a statisztikák alapján mára a lőfegyverekhez köthető végzetes esetek vezető halálokká váltak mind a gyerekek, mind a felnőttek körében.



Vivek Murthy a fegyverek okozta halálesetek visszaszorítása érdekében az automata fegyverek betiltását sürgeti, és egyéb jogszabályok elfogadását is szükségesnek látja.



A helyzet súlyosságára az is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hétvégén az Egyesült Államokban ismét több helyen volt lövöldözés, amelyekben több tucat ember szenvedett halálos vagy súlyos sebesülést.