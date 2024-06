Diplomácia

Állami látogatást kezdett Nagy-Britanniában a japán császár

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.



Naruhito császárt és feleségét kedden először Vilmos trónörökös üdvözölte londoni szálláshelyükön, majd együtt a lovastestőrség laktanyájának gyakorlóterére - Horse Guards Parade - mentek, ahol a császári házaspárt hivatalos ceremónia keretében fogadta III. Károly király és hitvese, Kamilla.



A brit uralkodó és a japán császár, valamint Maszako és Kamilla ezután külön hintókon, díszes katonai kísérettel a Buckingham-palotába hajtatott a Mall sugárúton, amelynek mentén többtízezres tömeg gyűlt össze üdvözlésükre.



Naruhito ezúttal - a szokásoktól eltérően - nem keresi fel Rishi Sunak miniszterelnököt a Downing Streeten, tekintettel a jövő heti nagy-britanniai parlamenti választások jelenleg is zajló kampányára, de Sunak és a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje, Sir Keir Starmer jelen lesz a Buckingham-palotában tartandó kedd esti állami banketten.



A keddi fogadtatási ceremónián nem volt jelen Katalin walesi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége, akit az év eleje óta daganatos megbetegedéssel kezelnek.



Katalin tavaly karácsony óta csak egyszer, apósa, III. Károly király múlt heti hivatalos születésnapi ünnepségén jelent meg a nyilvánosság előtt.



Az év elején a 75 esztendős Károlynál is daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, de az uralkodó néhány heti szünet után már visszatért hivatalos teendőinek ellátásához.



Naruhito császár angliai állami látogatását eredetileg 2020-ra tervezték, de a koronavírusjárvány miatt elhalasztották.



A jelenlegi japán uralkodó édesapja, Akihito 1998-ban, nagyapja, Hirohito 1971-ben járt nagy-britanniai állami látogatáson a néhai II. Erzsébet királynő vendégeként, és mindkét látogatást nagyszabású tiltakozó megmozdulások kísérték Londonban a második világháborús brit katonaveteránok akkoriban még jelentős lélekszámú közösségei és szervezetei részéről.



Amikor Akihito császár és hitvese, Micsiko a hivatalos fogadtatás után a Buckingham-palotába hajtatott, a Mall sugárút két oldalán több ezer egykori hadifogoly sorakozott fel, és mindannyian hátat fordítottak a díszes hintóknak, miközben a Colonel Bogey-t, a Híd a Kwai folyón című film által világhíressé tett háborús indulót fütyülték.



A volt hadifoglyok Hirohito császár minden nyilvános megjelenésén is tömegesen felsorakoztak, s akkor azt a figyelemfelkeltő módszert alkalmazták, hogy tüntető, néma csendben figyelték a császár elvonulását.



A hírhedt délkelet-ázsiai japán munkatáborokban legalább 13 ezer brit hadifogoly vesztette életét a brutális bánásmód következtében a második világháború éveiben.