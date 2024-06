Tragédia

Többen meghaltak egy romániai sajtgyárban, miután mérgező gázokat lélegeztek be

Két alkalmazott és a vállalat igazgatója is életét vesztette Romániában a Rucar és Dalia sajtokat előállító ibanesti-i tejfeldolgozó üzemben vasárnap, miután mérgező gázokat lélegeztek be.



Az Agerpres hírügynökség a Botosani megyei katasztrófavédelem tájékoztatása alapján azt írta: a munkabaleset akkor következett be, amikor az üzem egyik munkása, aki karbantartási munkálatokat végzett a szennyvíztisztító rendszeren, belesett az ülepítő medencébe. Két másik alkalmazott és a vállalat igazgatója megpróbálták kimenteni, de az aknában felgyülemlett kén-, illetve és salétromsav-gőzöket belélegezve elvesztették az eszméletüket és ők is belestek a medencébe.



A kiérkező rohammentősöknek három eszméletlen áldozat közül egyet - az 57 éves igazgatót - a helyszínen sikerült újraéleszteniük, de később ismét leállt a szíve, és akkor már nem tudták megmenteni. Két másik társa a helyszínen meghalt.



A negyedik férfi eszméleténél volt, amikor kiemelték az ülepítőből, őt kórházban kezelik.