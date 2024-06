Vízi játszótéren nyitott tüzet egy férfi az Egyesült Államokban, gyerekeket is megsebesített

Egy vízi játszótéren sebesített meg kilenc embert, köztük gyermekeket egy lövöldöző az Egyesült Államokban, Michigan államban helyi idő szerint szombaton, majd öngyilkosságot követett el.



A Detroithoz közeli Rochester Hills kisváros zöldövezeti részén jelent meg a férfi, majd pisztolyból nyitott tüzet a családok által látogatott, több szökőkútból álló vízi parkban.



Oakland megye rendőrhatóságának vezetője éjszakai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a sebesültek között két gyerek van, egy négy- és egy nyolcéves, akik testvérek. A nyolcéves áldozat állapota válságos. Édesanyjukat szintén súlyos állapotban ápolják kórházban. A további sebesültek felnőttek, állapotuk stabil - hangzott el a tájékoztatón.



Michael Bouchard rendőrfőnök elmondta, hogy a járőrök néhány percen belül kiérkeztek, miután tüzet nyitott a lövöldöző, aki szemtanúk szerint nyugodtan, kimérten viselkedett, és autóval távozott. Ezt követően a rendőrök és a rohamegységek megtalálták és körbekerítették azt a házat, ahol a férfi elrejtőzött. A lövöldözőt később holtan találták meg a házban. A hatósági közlés szerint öngyilkosságot követett el, mellette két kézi lőfegyvert is találtak, nagyobb mennyiségű lőszerrel.



Az indítékot egyelőre vizsgálják, a férfi nem helybéli volt.



Lövöldözés volt szombaton éjszaka Texas államban is. Egy nyári utcabálon egy nézeteltérés torkollott lövöldözésbe, amelyben két ember meghalt, többen megsebesültek. Helyi sajtóbeszámolók szerint hat embert vittek kórházba, köztük két gyermeket.



A rendőrség azt közölte, hogy az Austinhoz közeli Round Rock városában a Juneteenth nyári ünnep alkalmából tartott fesztiválon két csoport keveredett vitába, majd tagjaik összeverekedtek, és legalább egy ember fegyvert vett elő, amelyből tüzet is nyitott.

It's everyday now...



ROCHESTER HILLS, MICHIGAN MASS SHOOTING AT KIDS' SPLASH PARK:



- Gunman came out of vehicle, opened fire, reloaded, fired again

- At least 28 shots fired

- Gunman left the scene

- 8-10 victims possible

- Gunman believed to be hiding home

- Working on... pic.twitter.com/G4PI8yfL74