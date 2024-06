Konfliktus

Hszi Csin-ping azzal vádolja az USA-t, hogy megpróbálta provokálni Pekinget Tajvan megtámadására - FT

Hszi Csin-ping azt mondta, hogy az Egyesült Államok megpróbálta provokálni a kínai hadsereget, hogy támadja meg Tajvant, de Peking nem vette be a csalit - jelentette szombaton a Financial Times forrásokra hivatkozva.



A lap által idézett, az ügyet ismerő személyek szerint Hszi a megjegyzéseket az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel 2023 áprilisában tartott magánbeszélgetésen tette. A kínai elnök állítólag továbbította tisztségviselőinek aggályait Washington állítólagos kísérleteivel kapcsolatban is, amelyekkel Pekinget az önigazgatású sziget lerohanására akarják rávenni.



Peking Tajvant szuverén kínai területnek tekinti az egy Kína-politika értelmében. Tajvant 1949 óta a szárazföldi Kínától függetlenül kormányozzák, amikor a nacionalisták amerikai segítséggel elmenekültek a szárazföldről, miután a kínai polgárháborút elveszítették a kommunistákkal szemben.



A Financial Times úgy jellemezte Hszi von der Leyenhez intézett megjegyzéseit, mint az első ismert esetet, amikor egy külföldi vezetőnek azt mondta, hogy az USA megpróbálja Pekinget Tajvan lerohanására ösztönözni. A kínai elnök állítólag azt is kifejtette, hogy az USA-val való konfliktus ártana Kínának, és kisiklatná a 2049-re tervezett "nagy megfiatalodás" terveit. A "kínai álom" néven is ismert terv célja egy "modern szocialista ország létrehozása, amely virágzó, erős, demokratikus, civilizált és harmonikus".



Kína régóta azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy feszültséget szít Tajvan miatt, és elítélte Washington fegyvereladásait Tajpejnek. Peking emellett tiltakozott az amerikai vezető tisztségviselők - köztük Nancy Pelosi volt képviselőházi elnök - szigetre tett látogatásai ellen, arra hivatkozva, hogy az sérti Kína szuverenitását. Mindezek fényében Kína rendszeresen tart hadgyakorlatokat a Tajvani-szorosban.



Hszi 2022-ben azt mondta, hogy bár Peking békés újraegyesítésre törekszik a szigettel, "nem kötelezi el magát amellett, hogy lemondjon az erő alkalmazásáról" e cél elérése érdekében. Márciusban az amerikai Indo-csendes-óceáni Parancsnokság vezetője, John Aquilino admirális azt sugallta, hogy a kínai hadsereg 2027-re készen áll Tajvan lerohanására. Pekingi tisztviselők tagadták, hogy a közeljövőben terveznék erő alkalmazását a sziget ellen, és azzal vádolták az Egyesült Államokat, hogy "felfújja a Kína-fenyegetés narratívát".



Joe Biden amerikai elnök azt mondta, hogy Washington megvédi Tajvant, ha Kína megtámadná, bár később elismerte, hogy a pontos válaszlépés "a körülményektől függ".