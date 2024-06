Ukrajnai háború

Az Egyesült Államok másfél milliárd dollárt meghaladó humanitárius és energetikai segélyt ad Ukrajnának

Az Egyesült Államok több mint másfél milliárd dollárt ajánlott fel Ukrajna számára humanitárius segélyként és az energiaellátás javítására - jelentette be Kamala Harris alelnök szombaton, amikor találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel a Svájcban rendezett békekonferencián.



Az alelnök bejelentése szerint 824 millió dollárt szánnak az ukrán energiainfrastruktúra helyreállítására és egyéb energiaszükségletek kielégítésére. 379 millió dollár humanitárius célokat szolgál, így élelmiszer- és vízellátást, menedékhelyek kialakítását, valamint egészségügyi szolgáltatásokat tartalmaz - olvasható a Fehér Ház bejelentésről szóló közleményében, amely szerint Kamala Harris arról is beszámolt, hogy az amerikai kormányzat 300 millió dollárt nyújt Ukrajnának polgári biztonsági célokra, ide értve a bűnüldöző szervek anyagi támogatását.



Az amerikai alelnök szavai szerint, miközben az Egyesült Államok szeretne békét elérni, és dolgozik ennek érdekében, elkötelezett Ukrajna újjáépítése iránt is.