Ukrajnai háború

Mentők verekedtek össze hadkiegészítőkkel Odesszában

Verekedés tört ki mentősök és mozgósítást végző katonák között a dél-ukrajnai Odesszában a területi hadkiegészítő központnál - számolt be kedden a Dumszka odesszai hírportál.



Helyi újságírók arról adtak hírt, hogy egy mentőautó hívásra érkezett ki a hadkiegészítő központba. Az ott szolgáló katonák viszont bezárták a mentősöket, és azonnal mozgósítani akarták őket a hadseregbe. A Dumszka tudósítója szerint később több mentő érkezett szirénázva a helyszínre. A kiérkező mentősök tiltakozóakcióba kezdtek, ami közben többször összeverekedtek a hadkiegészítő központ katonáival. Az összetűzésről felvétel is kikerült a YouTube videómegosztó portálra. Nem sokkal ezután kiengedték a központból a bezárt mentősöket.



Az odesszai hadkiegészítő központ közleményt adott ki a Facebook-oldalán, amelyben közölte: az előzetes vizsgálatuk szerint a rendőrökkel együtt járöröző katonák egy férfit igazoltattak az utcán, aki nem volt hajlandó átadni az iratait, ezért bekísérték a hadkiegészítő központba katonai adatai felvételéhez. Egy órával később orvosi ruhás emberek érkeztek, akik a férfit azonnal kórházba akarták szállítani olyan diagnózisra hivatkozva, amely nem szerepelt egészségügyi kartonján. A kiérkezők sem voltak hajlandók igazolni magukat, így felmerült a katonákban a gyanú, hogy a férfinak próbálnak segíteni a mozgósítás elkerülésében, ezért őket is őrizetbe vették. Miután az őrizetbe vettek a segélyszámon riasztották a mentőket, elterjedt Telegram-csatornákon, hogy erőszakkal tartanak fogva mentősöket a hadkiegészítő központban. A mentőegységek mellett ismeretlen civilek is a helyszínre érkeztek, és verekedést provokáltak, amiben egy katona és több mentős megsérült - írta a hadkiegészítő központ.



Az Odessza megyei rendőrség a honlapján közölte, hogy vizsgálják az incidens körülményeit.