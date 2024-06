Ukrajnai háború

Az Egyesült Államok újabb fegyvercsomagot küld Ukrajna számára a katonai védelemhez

A 225 millió dollár értékű csomag tartalmaz páncélozott csapatszállító járműveket, nehézfegyverzet szállítására alkalmas eszközöket, folyami és tengeri járőrhajókat, továbbá alkatrészeket. 2024.06.08 06:48 MTI

Az Egyesült Államok újabb 225 millió dolláros fegyvercsomagot küld Ukrajnának a hadszíntéren legszükségesebb eszközökkel - közölte az amerikai külügyminisztérium és a védelmi minisztérium pénteken. A segítségnyújtást Joe Biden elnök is bejelentette franciaországi látogatásán.



A külügyminisztérium közleménye szerint a Harkiv védelméhez sürgősen szükséges katonai eszközöket tartalmazza az amerikai hadsereg készleteiből azonnal lehívható csomag.



A védelmi minisztérium által közölt részletes lista alapján az Ukrajna katonai védelmére szánt fegyverek között szerepelnek HAWK légvédelmi rendszerekben használható rakéták, Stinger légelhárító rakéták, mobil rakétarendszerek (HIMARS) rakétái, valamint 80, 105 és 155 milliméteres aknák és tüzérségi lövedékek, és kisebb kézifegyver-lőszerek, gránátok.



A 225 millió dollár értékű csomag tartalmaz páncélozott csapatszállító járműveket, nehézfegyverzet szállítására alkalmas eszközöket, folyami és tengeri járőrhajókat, továbbá alkatrészeket.



Joe Biden Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott franciaországi tárgyalása előtt jelentette be a 225 millió dolláros újabb segítséget, ugyanakkor a Fehér Ház által kiadott leirat szerint az amerikai elnök azt mondta, hogy a támogatás az ukrán elektromos hálózat felújítására szolgál.



Az amerikai elnök személyesen kért bocsánatot az ukrán államfőtől amiatt, hogy az Egyesült Államok hónapokon keresztül késlekedett az ukrajnai katonai segítség finanszírozását lehetővé tevő törvény elfogadásával, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is Ukrajna mellett áll, amit Amerikai kötelességének nevezett.