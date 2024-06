Terrorizmus

Őrizetbe vettek egy feltételezhetően merényletre készülő orosz-ukrán állampolgárt

Letartóztatott a francia rendőrség egy 26 éves orosz-ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy erőszakos cselekményt tervezett Franciaországban. A férfi korábban megsebesítette magát egy robbanószerkezettel - erősítették meg szerda este az illetékes hatóságok a Le Journal du Dimanche című lap értesülését.



A Donbasz régióból származó, orosz és ukrán útlevéllel is rendelkező férfit hétfő este vették őrizetbe.



A gyanúsítottat először a mentősök látták el hétfő délután, miután egy robbanást követően égési sérüléseket szenvedett, majd kórházba szállították, ahol őrizetbe vették és kihallgatták - közölte az országos terrorellenes ügyészség.



A nyomozáshoz közel álló források szerint a gyanúsított "nemrég" érkezett Franciaországba, és a Párizstól északra található Roissy-en-France település - ahol a Roissy-Charles de Gaulle nemzetközi repülőtér is található - egyik hoteljében foglaltak a nevére szobát.



A terrorellenes ügyészség közlése szerint ebben a hotelszobában a nyomozók "robbanószerkezetek gyártására használatos eszközöket és anyagokat" találtak, és az egyik ilyen eszköz felrobbant, a hotelt ki is kellett üríteni.



Kedden a terrorellenes ügyészség vette át az ügyben a nyomozást, és erőszakos cselekmény tervének gyanúja miatt indított eljárást. A vádhatóság terrorcselekménnyel kapcsolatos bűnszövetkezetben való részvétellel, valamint robbanóanyag vagy robbanóanyag előállítására alkalmas anyag birtoklásával vádolja a gyanúsítottat.



A nyomozás első megállapításai szerint a Donbaszból származó gyanúsított vállaltan oroszbarát elkötelezettségű, két évig harcolt az orosz hadsereg kötelékében - jelezték nyomozati források az AFP hírügynökségnek.



Pénteken a belügyminisztérium azt közölte, hogy a francia titkosszolgálatok az év eleje óta három, 2017 óta pedig ötven terrorcselekményt hiúsítottak meg.