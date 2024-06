EU

Az EU szankciókkal sújtja Észak-Koreát az Oroszországnak nyújtott katonai támogatás miatt

Az EU Tanácsa megállapodott, hogy szankciókat vezet be hat észak-koreai természetes személy és három szervezet ellen, mert részt vesznek Phenjan illegális fegyverprogramokkal kapcsolatos tevékenységeiben és Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújának támogatásában - jelentette be a brüsszeli testület pénteken.



A tanács közleményében az áll, hogy az érintett személyek és szervezetek olyan szankciókat kijátszó tevékenységeket folytatnak, amelyeken keresztül Észak-Korea forrásokat szerezhet illegális nukleáris és ballisztikusrakéta-programjaihoz.



A célszemélyek esetében uniós beutazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását rendelik el, szervezet esetében csak az utóbbit. Emellett uniós személyek és szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket a jegyzékbe vettek rendelkezésére.



Az EU eltökélt szándéka, hogy megakadályozza az olyan alkatrészek, pénzeszközök és információk áramlását, amelyeket Észak-Korea nukleáris, tömegpusztító fegyverekkel és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjainak fejlesztésére használhat fel. Felszólította továbbá a phenjani vezetést, hogy hagyjon fel a destabilizáló intézkedésekkel, tegyen eleget a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeinek - olvasható a tanácsi közleményben.



Észak-Korea idén már legalább 22 ballisztikus rakétát indított illegálisan.



Az EU ezt többször is elítélte és felszólította Phenjant, hogy hagyjon fel ezekkel a tevékenységekkel az mert sértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, és aláássák a nemzetközi békét és biztonságot, valamint a nukleáris fegyverkezést visszaszorítani hivatott nonproliferációs rendszert.