Illegális bevándorlás

Tusk: a Lengyelország keleti határán át érkező migránsok több mint 90%-ának orosz vízuma van

A Lengyelország keleti határán át érkező illegális bevándorlók több mint 90 százaléka orosz vízummal rendelkezik, a migráció nem spontán módon zajlik - jelentette ki keddi varsói sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.



A kormányülést követő sajtókonferencián a miniszterelnök nyugtalanítónak nevezte, hogy megerősített információk szerint a lengyel-fehérorosz határszakaszon észlelt migrációs nyomás "nem a különféle országokból menekülő emberek spontán migrációja". A határt illegálisan átlépők több mint 90 százaléka orosz vízummal rendelkezik - tette hozzá.



Másként, mint a fehérorosz határon fennálló migrációs válság elején, jelenleg a folyamatot Oroszország irányítja - jelentette ki Tusk. Lengyel titkosszolgálati információkra hivatkozva elmondta: Oroszország szervezi az elsősorban Szomáliából, Eritreából, Jemenből és Etiópiából származó, "az egyik arab országon", majd Moszkván át Fehéroroszországba tartó illegális bevándorlók toborzását, szállítását és csempészetét.



Közölte továbbá: a szövetséges titkosszolgálatokkal folytatott együttműködésnek köszönhetően hétfőn szerzett információk alapján Oroszország területén több gyűjtőpontban migránsok ezrei tartózkodnak.



A kormányfő kitért a lehetséges lengyelországi szabotázsakciók témájára is. Utalt hétfő esti tájékoztatására, miszerint a hatóságok eddig kilenc személyt - lengyel, fehérorosz és ukrán állampolgárokat - gyanúsítottak meg orosz megrendelésre végzett szabotázsakciók, ezen belül gyújtogatás elkövetésével. Közölte: keddre virradóan további három személyt vettek őrizetbe.



Elmondta: azt is vizsgálják, nem volt-e esetleg orosz hátterű a május 12-i tűzvész, melyben nagyrészt leégett egy nagy kiterjedésű varsói vásárcsarnok.



Tusk még a sajtóértekezlet elején közölte: kedden rendeletet adott ki a 2004 és 2024 közötti lengyelországi orosz és fehérorosz befolyásolási próbálkozásokat vizsgáló, az igazságügyi tárca kötelékében működő bizottság létrehozásáról.



A testületet Jaroslaw Strózyk dandártábornok, a katonai elhárítás (SKW) főnöke fogja irányítani - jelentette be.



Hasonló, de a parlament által megválasztott szakértői testület, a 2007-2022 közötti lengyelországi orosz befolyást vizsgáló közigazgatási bizottság jött létre az előző, jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt kormányzása idején. Tavaly november végén azonban a választások nyomán megalakult új lengyel parlamenti alsóház (szejm) felmentette a bizottság tagjait. Felmentésük napján a testület tagjai ismertették jelentésüket, melyben bírálták a lengyel katonai elhárítás (SKW) és az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) között 2013-ban kötött együttműködési megállapodást, Tuskot pedig - aki 2007 és 2014 között is lengyel miniszterelnök volt - összefüggésbe hozták az SKW akkori működése kapcsán feltárt szabálytalanságokkal.

Donald Tusk a sajtókonferencián jelezte: az új bizottság tisztázni fogja például a PiS-kormány idején a nemzetvédelmi miniszter posztját betöltő politikust, Antoni Macierewiczet érintő információkat, akit Lengyelország védelmi képességeinek gyengítésével vádolt.