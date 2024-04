Diplomácia

Belga külügyminiszter: az uniós szankciókat ki kell terjeszteni az iráni Forradalmi Gárdára is

Egyelőre nincs megállapodás arról, hogy a gárdát milyen jogalapon lehetne felvenni a terrorista eredetűnek tekintett szervezetek szankciós listájára. 2024.04.22 11:35 MTI

Az Irán elleni új uniós szankcióknak, amelyeket az EU múlt héten vezetett be az ország Izrael elleni közelmúltbeli támadására reagálva, ki kell terjedniük a Forradalmi Gárdára is - mondta hétfőn Hadja Lahbib belga külügyminiszter.



Az uniós tagállamok külügyminisztereinek luxembourgi tanácskozására érkezve Hadja Lahbib elmondta: egyelőre nincs megállapodás arról, hogy a gárdát milyen jogalapon lehetne felvenni a terrorista eredetűnek tekintett szervezetek szankciós listájára.



"Ezt most közösen fogjuk megvitatni. A szankciókat azonban ki kell terjesztenünk a ciszjordániai erőszakos izraeli telepesek ellen. Kiegyensúlyozottnak kell lennünk, és ügyelnünk kell arra, hogy ne vádoljanak minket kettős mércével" - mutatott rá a belga külügyminiszter.



Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő a tanácskozásra érkezve hangsúlyozta, hogy a napirend élén továbbra is Ukrajna támogatása áll, az uniós tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, milyen módon nyújthatnak további katonai támogatást - legfőképpen a légvédelem területén - a háború sújtotta országnak.



"A tagállamokat arra kérjük, tegyenek meg mindent Ukrajna légvédelmének megerősítése érdekében. Kijevnek több lőszerre, indító- és elfogórakétára van szüksége a légvédelmi ütegekhez, továbbá növelni kell az ütegek számát" - jelentette ki.



Kajsa Ollongren holland védelmi miniszter azt hangsúlyozta, hogy a tanácskozáson a katonai segély szállításának felgyorsítására kell összpontosítani, míg a holland külügyminiszter üdvözölte az Egyesült Államok pozitív döntését az ukrajnai segélycsomagról. "Nemcsak az Európai Uniónak, hanem az Egyesült Államoknak is időben kell cselekednie, hogy a szükséges lőszert biztosítsuk Ukrajna számára" - jelentette ki.



Tobias Billström svéd külügyminiszter arról beszélt a tanácsra érkezésekor, hogy az Európai Unió következő szankciócsomagjának tartalmaznia kell az orosz olajat szállító tartályhajók "árnyékflottája" elleni lépéseket.



"A 14. szankciócsomag elfogadása az egyik legfontosabb dolog, bele kell, hogy építsük a cseppfolyósított földgázra vonatkozó behozatali tilalmat és az orosz árnyékflotta megfékezését célzó intézkedéseket" - jelentette ki.



A hétfői luxemburgi tanácskozáson az külügyminiszterek elsősorban Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a közel-keleti helyzetről, ezen belül az Iránnal szembeni szankciók kiterjesztéséről fognak tárgyalni, de napirenden van a szudáni háború is.