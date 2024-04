WC-probléma miatt visszatértek

Le kellett szállnia egy Boeing 777-es repülőgépnek, miután a vécé tartalma kifolyt az utastérbe

A United Airlines Frankfurtból San Franciscóba tartó Boeing 777-ese pénteken mintegy két órával a repülés után visszafordulásra kényszerült, miután egy WC meghibásodott és szivárogni kezdett az utastérbe.



A repülőgép az Északi-tenger felett körözött, miközben a kabinszemélyzet megpróbálta kijavítani a problémát, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel, így a pilótáknak vissza kellett térniük Németországba.



A járaton "a mosdóval kapcsolatos karbantartási probléma merült fel" - mondta a United szóvivője a The Sunnak, hozzátéve, hogy az utasokat éjszakára elszállásolták, és másnapra átütemezték az utazást.



A szerencsétlenség, amelyről először a Bild számolt be vasárnap, a United Airlines-t érintő biztonsági események sorozatának legutóbbi eseménye. Az amerikai Boeing repülőgépgyártó óriásvállalatot eközben a közelmúltban minőségellenőrzési botrányok sorozata sújtotta, amelyek miatt repülőgépek kényszerültek nem tervezett biztonsági ellenőrzésekre.



A múlt héten a United egyik Denverbe tartó járata röviddel a felszállás után visszatért a San Franciscó-i légikikötőbe, mert egy madárcsapás miatt megsérült a pilóta oldalsó ablaka. Később a United San Franciscó-i nemzetközi repülőtérről Párizsba induló járatát hajtóműhiba miatt Denverbe irányították át, nem sokkal a kanadai határ előtt.



A Boeing utasszállító repülőgépek több biztonsági incidensben is érintettek voltak a múlt hónapban. Március 11-én a Latam Airlines által üzemeltetett Boeing 787-es járaton legalább 50 ember megsérült, amikor a gép - amely Ausztráliából Új-Zélandra tartott - hirtelen zuhanórepülésbe kezdett, és az utasok a mennyezetnek csapódtak. Március 7-én San Franciscóban egy Oszakába tartó, a United által üzemeltetett Boeing 777-est kellett átirányítani, miután a felszálláskor egy gumiabroncs leesett a futóműről. Másnap egy ugyanezen légitársaság által üzemeltetett 737 MAX 8-as gép Houstonban leszállás után legurult a kifutópályáról és az oldalára dőlt.



Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a múlt hónapban bejelentette, hogy a biztonsági incidensek sorozatát követően fokozni kívánja a United Airlines felügyeletét, aminek hatására a légitársaság részvényei 3,4%-kal estek.



Mike Whitaker, az FAA vezetője szerint a Boeingnek javítania kell biztonsági kultúráján és foglalkoznia kell a minőségi problémákkal, mielőtt a hivatal engedélyezné a repülőgépgyártónak, hogy növelje a 737 MAX gyártását, amelyet a Boeing korábban a "legbiztonságosabb repülőgépnek" nevezett a piacon. A gyártó részvényei az év eleje óta több mint 30%-ot veszítettek.