USA

Szuperkedd: több mint egy tucat amerikai államban tartanak előválasztást

A szuperkedd néven ismert előválasztási napon a nyugati parttól a keleti partig az ország szinte minden vidékén tartanak szavazást. 2024.03.05 07:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok 15 államában és egy szövetségi államként el nem ismert csendes-óceáni területén tartanak kedden előválasztásokat, amelyeken az elnökjelöltek személyéről dönt több millió, pártokhoz regisztrált szavazó.



A szuperkedd néven ismert előválasztási napon a nyugati parttól a keleti partig az ország szinte minden vidékén tartanak szavazást.



A regisztrált republikánus és demokrata szavazók Kaliforniában, Texasban, Oklahomában, Utah és Colorado államokban, Arkansasban és Minnesotában voksolnak. Az ország déli államai közül Alabamában és Tennessee-ben, a keleti parton Virginia és Észak-Karolina államokban, valamint az ország Új-Angliaként emlegetett északkeleti részében Vermont, Maine és Massachusetts államokban voksolnak. A republikánusok kedden Alaszkában is élhetnek az elnökjelölés jogával. Az Egyesült Államokhoz tartozó Amerikai Szamoán ezen a napon a regisztrált demokrata szavazók voksolhatnak elnökjelöltjükre.



Colorado állam republikánus előválasztási eredményére közvetlen hatása van a szövetségi Legfelsőbb Bíróság hétfőn hozott határozatának. A testület helyt adott Donald Trump beadványának, amely kifogásolta Colorado állam legfelsőbb bíróságának tavaly decemberben hozott döntését az indulásból való kizárásáról. Colorado állam legfőbb bírói fóruma arra hivatkozott, hogy Donald Trump a 2021. január 6-i eseményekben felelőssé tehető és zendülésben érintett. A szövetségi Legfelsőbb Bíróság egyhangú döntése szerint Colorado állam bírói tanácsának nem volt joga ilyen értelmű határozatot hozni, ezért a március 5-én Donald Trumpra leadott szavazatokat is figyelembe kell venni a voksok összesítésekor.



Az elmúlt öt napban nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatások alapján a republikánus előválasztási versenyben országos szinten Donald Trump előnye behozhatatlannak látszik. Szombaton a New York Times napilap megrendelésére készült felmérés azt mutatta, hogy a volt elnököt a republikánus szavazók 76, míg Nikki Haley korábbi dél-karolinai kormányzót 21 százalék támogatja. Egy nappal korábban a Forbes is kiadta legfrissebb kutatásának eredményét, ami szerint Donald Trump mögött 79, míg Nikki Haley mögött 12 százaléknyian állnak.



Szorosabb versenyt ígér a Virginia állambeli előválasztás kedden, ahol Donald Trump előnye mérsékeltebb, 51 százalékra számíthat, míg ellenfele 43 százalékra egy múlt pénteken megjelent közvélemény-kutatás alapján. Az ország meghatározó államában, az összességében demokrata többségű Kaliforniában, a republikánus elnökjelöltek versenyében a felmérések Donald Trump országos átlaghoz közeli előnyét mutatják.

A demokrata párton belül a hivatalban lévő elnök újraindulása miatt a szokásjog alapján vele szemben nem indulnak esélyes kihívók, így Joe Biden támogatottsága elsöprő az előválasztási folyamatban. A New York Times által megrendelt felmérés szerint a demokrata szavazók 79 százaléka áll az elnök mögött, míg Dean Phillips kongresszusi képviselőt 10 százalék támogatja.



A republikánus versenyben a hétfői összegzés szerint Donald Trump az elnökjelöltség véglegesítése szempontjából fontos delegálti szavazatok közül 244-gyel rendelkezett már, míg Nikki Haley azután, hogy vasárnap a fővárosban, Washington DC-ben győzni tudott, 43-mal.



A republikánusok az előválasztások során összesen 2149 delegálti szavazatot osztanak ki, vagyis a többséghez 1215 voks megszerzésére van szükség. A szuperkedden 874 ilyen szavazat sorsa dől el. Szakértők szerint amennyiben Donald Trump ezek többségét megszerzi, akkor politikai értelemben már biztosra vehető a jelöltsége, akkor is, ha Nikki Haley-nek matematikai esélye maradt még az eredmény megfordítására.



Donald Trump és kampánycsapata azt a célt tűzte ki, hogy március közepére eldöntse a versenyt és megszerezze a több mint 1215 delegálti szavazatot.



A Republikánus Párt július közepén Milwaukee-ban tartja az elnökjelölő konvenciót, a Demokrata Párt augusztus közepén Chicagóban, és ekkor válik véglegessé, hogy a két párt kit indít a november 5-i elnökválasztáson.