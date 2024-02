USA

Felmérés: az amerikaiak közül többen bíznák Biden helyett Trumpra a gazdaságot

Az amerikai választók relatív többsége Joe Biden jelenlegi elnök helyett inkább az újbóli jelöltségre törekvő Donald Trump volt elnökre bízná a gazdasági ügyek kezelését a Financial Times és a Michigani Egyetem Stephen M. Ross Üzleti Karának (Michigan Ross) hétfőn bemutatott közös felmérése szerint.



A londoni gazdasági napilap által ismertetett reprezentatív vizsgálat 1006 résztvevőjének 42 százaléka Trump, 31 százalék Biden gazdaságkezelési képességeiben bízik jobban.



A válaszadók 21 százaléka egyikükre sem bízná szívesen az amerikai gazdaságot.



A Financial Times hangsúlyozza: a felmérés annak ellenére is Trumpnak kedvez, hogy az amerikaiak többsége érzékel bizonyos javulást személyes pénzügyi helyzetében és a gazdasági kilátásokat is derűlátóbban ítéli meg, mint korábban.



Arra a kérdésre, hogy miként jellemezné pénzügyeinek jelenlegi állapotát, 46 százalék mondta azt, hogy kényelmes életvitelt tud biztosítani magának, és költségeinek kifizetése után is marad valamennyi pénze. Az így nyilatkozók aránya 3 százalékponttal emelkedett a tavaly novemberben elvégzett hasonló felmérés óta.



A válaszadók 27 százaléka kitűnőnek vagy jónak minősítette az amerikai gazdaság állapotát; novemberben 21 százalék nyilatkozott ugyanígy.



Nem változott ugyanakkor azoknak az aránya, akik megfelelőnek tartják Biden gazdaságpolitikáját: tavaly novemberben és most is 36 százalék mondta azt, hogy elégedett a demokrata párti elnök gazdasági teljesítményével.



Az átlagon belül éles választóvonal húzódik a két nagy párt támogatói között: a demokrata szavazók 71 százaléka, a republikánusok alig 5 százaléka helyesli Joe Biden gazdaságpolitikai tevékenységét.



Erik Gordon, a Michigani Egyetem Stephen M. Ross Üzleti Karának professzora a Financial Timesnak nyilatkozva úgy vélekedett: mindezek alapján Bidennek "nem sok embert sikerült meggyőznie arról", hogy elnöksége alatt a gazdaság jól teljesít.



Gordon szerint Biden ismételt kijelentései és az őt igazoló kormányzati adatok ellenére sem sikerült "elmozdítani az elégedetlenségi mutatót".



A professzor hangsúlyozta: a felmérés tanúsága szerint a választók harmada úgy vélekedik, hogy Joe Biden gazdaságpolitikája jelentős károkat okozott az amerikai gazdaságban.