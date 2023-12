Ukrajnai háború

Először állítottak karácsonyfát Kijevben a nyugati naptár szerint

Fölállították szerdán Ukrajna központi karácsonyfáját Kijevben, hogy a nyugati naptárrendszer szerint december 6-án ünnepeljék Szent Miklós napját, december 25-én pedig a karácsonyt.



Ez az első alkalom, hogy az ünnepet az új naptár szerint tartják meg, az orosz hagyományoktól való elszakadás jelképeként.



Az ortodox keresztény többségű országban a fő egyház az év elején állapodott meg arról, hogy eltér az Oroszországban is használt Julianus-naptártól, amely szerint a karácsonyt január 7-én ünneplik.



Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a fa fényeit szimbolikusan meggyújtotta, és kifejtette; magánadományokból finanszírozták a fát azért, hogy lehetővé tegyék a közpénzek elkülönítését a hadsereg számára.



"Még ebben a nehéz időben is van lehetőségünk eljönni megnézni a karácsonyfánkat fővárosunk központjában"- mondta a Reuters hírügynökségnek a 29 éves Oleszja Poljaros, hozzátéve; az emberek talán nem is ünnepelni jöttek, hanem inkább csak érezni akarták a karácsonyi hangulatot a helyzet ellenére.



A XI. századi Szent Szófia-székesegyház melletti tér fáján fölkapcsolták a díszkivilágítást, miközben a családok palacsintát és forralt bort kóstoltak a szomszédos kioszkokban.



A Reuters jelentése szerint a téren megkérdezettek közül sokan egyetértenek a naptárváltással.



"Semmi közös vonásunk nem lehet azzal az országgal" - mondta Poljaros, hozzátéve; "most a seregben szolgáló férfiak tartják egyben az országot, és a karácsonyfa fényesen ragyog, nem túl nagy, de pont az, amire mostanában az embereknek szükségük van."



A megszólaltatott civilek közül egy ember arról számolt be, hogy a hagyományoktól eltérően már évek óta december 25-én ünnepli a karácsonyt.

Kyiv lights Christmas tree according to new calendar https://t.co/QaxjSjnvpI — My country? Europe. 🇪🇺 (@mycountryeurope) December 7, 2023