Légiközlekedés

Fennakadások keletkeztek az európai légi közlekedésben

Jelentős késéseket okozott hétfőn a francia légiforgalmi irányítók sztrájkja: több francia repülőteret bezártak, s a munkabeszüntetés egész Európában éreztette hatását.



A francia polgári légiközlekedési hatóság, a DGAC interneten közzétett adatai szerint a délnyugati Tarbes-Lourdes-Pyrénées és Pau-Pyrénées, valamint a keleti Saint-Yan repülőterein teljesen leállt a légi forgalom.



A nagyobb repülőterek közül az induló járatok átlagosan 95 percet késtek Toulouse-ban, 77 percet Lille-ben, egy órát Marseille-ben és Lyonban, 46 percet Bordeaux-ban, míg a párizsi Charles-de-Gaulle és Orly termináljain félórás késésre kellett számítani.



A szakszervezetek az ellen tiltakoznak, hogy a parlament a közelmúltban elfogadott egy törvényjavaslatot, amely előírja a légiforgalmi irányítóknak, hogy 48 órára előre bejelentsék, részt kívánnak-e venni egy meghirdetett munkabeszüntetésben vagy sem.



A DGAC szerint a megmozdulás következményeként több légitársaság előzetesen törölte hétfői járatainak 20-25 százalékát az Orly, a toulouse-i, a bordeaux-i és a marseille-i repülőtereken. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Franciaország légterében közlekedő repülőgépek útvonalát irányító központok tevékenységét is befolyásolhatja a sztrájk, ami viszont a járatokat Franciaország megkerülésére kényszerítheti.



Az Air France francia légitársaság jelezte, hogy hétfőn belföldi járatainak hetven százalékát indítja el, míg tengerentúli járatait és a párizsi Charles-de-Gaulle repülőtérről indulókat nem érinti a sztrájk.



Clément Beaune közlekedési miniszter ígéretet tett arra, hogy a megszavazott "reformot teljes mértékben alkalmazni fogja". Szerinte az "javítani fog a közszolgálatok megszervezésén, a többségi szakszervezet támogatja is a törvényt, de eddig senkinek sem volt bátorsága megcsinálni". Az AFP hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint a törvényt néhány napon belül kihirdetik, és heteken belül alkalmazni is fogják a hatóságok.