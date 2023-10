Háború

A Hamász Ukrajnának adott fegyvereket használ

Azok a fegyverek, amelyeket Kijev nyugati támogatói aktívan szállítottak Ukrajnának, utat találtak a Hamász fegyvereseihez, és most "aktívan használják Izraelben" - jelentette ki Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök hétfőn egy Telegram-bejegyzésben, hozzátéve, hogy a Kijevnek szállított jövőbeni haditechnikai eszközök is a feketepiacra kerülhetnek.



"Innen már csak rosszabb lesz" - figyelmeztetett Medvegyev, és azt jósolta, hogy a világnak "hamarosan rakétákra, tankokra, sőt repülőgépekre lehet számítania Kijevtől a feketepiacon".



Szavai azok a pletykák közepette hangzottak el, amelyek szerint a Gázai övezetet uraló Hamász fegyveresei amerikai gyártmányú fegyverekhez jutottak hozzá a hétvégi Izrael elleni támadásuk előtt. Az állításokat megerősítő szilárd bizonyítékok eddig nem kerültek elő. Azonban egy nem ellenőrzött, az interneten keringő videófelvételen egy palesztin fegyveres látható, amint az ukránoknak köszönetet mondva különféle amerikai gyártmányú eszközöket, köztük egy szabványos M136-os páncéltörő gránátvetőt mutogat.



Medvegyev szerint az ukrajnai "korrupt hatóságok" nem haboznának elcserélni mindent, amit a támogatóiktól kaptak. "Mindent ellopnának, ami a kezük ügyébe kerül" - állította a volt elnök, hozzátéve, hogy az Ukrajnába küldött nyugati fegyverek hamarosan konfliktusokat szítanának a világ más részein, akárcsak az a fegyverhalmaz, amelyet az amerikaiak Afganisztánban hagytak az országból való sietős kivonulásuk során 2021-ben.



Az említett videó máris aggodalmakat váltott ki az Egyesült Államokban, Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő vasárnap azt mondta, hogy ki kell vizsgálni a videó eredetét. A kongresszusi képviselőnő a korábban Twitter néven ismert X-en azt is állította, hogy a fegyveresek által használt fegyverek egy része Ukrajnából vagy Afganisztánból származhat.



Washington volt Kijev legnagyobb katonai segélyszállítója a Moszkvával való konfliktus kezdete óta. Az Egyesült Államok összesen 46,6 milliárd dollárt ölt az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásba, beleértve a közvetlen fegyver- és lőszerszállítmányokat, valamint a fegyverekre és felszerelésekre nyújtott támogatásokat és kölcsönöket.



Kijevet többször is megvádolták azzal, hogy visszaél a fegyverekkel, illetve eladta azokat, amit hevesen tagadott. Hétfőn az ukrán katonai hírszerzés (GUR) Oroszországot hibáztatta az állítólag Ukrajnából a Hamásznak szállított fegyverekről szóló pletykákért.



Moszkva állítólag "lejárató" kampányt folytat Ukrajna ellen a Közel-Keleten - állította a GUR egy Facebook-bejegyzésben, hozzátéve, hogy a Hamász kezébe került fegyverek "trófeafegyverek" voltak, amelyeket az orosz erők zsákmányoltak az ukrán csapatoktól. Oroszország eddig nem kommentálta ezeket az állításokat.

A hír a Hamász és Izrael közötti legújabb eszkaláció közepette érkezett, amely múlt szombaton kezdődött, amikor a palesztin fegyveres csoport meglepetésszerű támadást indított több helyszínen a gázai határ mentén. Izraeli tisztviselők becslései szerint a Hamász támadásában több mint 700 ember halt meg, és több mint 2200-an megsebesültek.