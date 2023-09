Háború

Nagy veszély leselkedik az ukrán katonákra a britektől kapott harckocsikban

Azbeszt lehet a brit hadsereg tulajdonában lévő csaknem 2700 tankban és páncélozott járműben - jelentette a The Times című napilap. 2023.09.22 13:06 ma.hu

A harcászati eszközállományban azbeszt lehet - ez olyan veszélyes anyag, amely visszafordíthatatlan tüdőkárosodást okozhat - jelentette a The Times a brit védelmi beszerzési miniszterre, James Cartlidge-ra hivatkozva.



Az azbeszttartalmú anyagok (ACM) a brit haditechnikai eszközök 2699 darabjában lehetnek jelen, amelyek közül jó párat Ukrajnába szállítottak - derült ki a lap csütörtöki számából.



A potenciálisan veszélyeztetett járművek között 324 Challenger 2 harckocsi, 765 Bulldog páncélozott személyszállító jármű, 75 Challenger páncélozott javító- és mentőjármű, 11 Fuchs páncélozott jármű, 14 Gazelle felderítő helikopter, 31 nagy mobilitású pótkocsi, 841 Pinzgauer terepjáró, 64 Stormer páncélozott jármű, 540 Warrior gyalogsági harcjármű és 34 Wildcat helikopter van - áll a levélben.



E hardver egy részét, például a Challenger 2-ket, Bulldogokat és Stormereket Nagy-Britannia szállította Ukrajnának az Oroszországgal fennálló konfliktus közepette.



A lista az azbesztet tartalmazni képes felszerelések teljes állományát tartalmazza, ezekből a járművekből "sokkal kevesebbet" üzemeltet jelenleg a hadsereg - tisztázta a The Times.



Az azbeszt egy természetben előforduló anyag, amelyet a 20. század folyamán tankok, repülőgépek és hajók gyártásához használtak. Egészségügyi kockázatot jelent, mivel a vegyület apró szálakra bomlik, amelyek hosszan tartó expozíció esetén súlyosan károsíthatják az emberek tüdejét.



A veszélyes anyag a tüdőrák számos formájával, a tüdő súlyos hegesedésével (azbesztózis néven ismert), mellhártyavastagodással és más betegségekkel hozható összefüggésbe. Az azbeszttel való érintkezésből eredő szövődmények évekkel az expozíció után is jelentkezhetnek.



"A brit hadsereg felszerelésében található azbeszt mértéke komoly aggodalomra ad okot" - mondta John Healey árnyékvédelmi miniszter a The Timesnak. A munkáspárti képviselő azt állította, hogy "fegyveres erőink kénytelenek elavult és azbeszttel szennyezett felszerelésekre támaszkodni" a kormányzó Konzervatív Párt hiányosságai miatt, amely állítása szerint elmulasztotta rendbe hozni a brit védelmi beszerzési rendszert.



A brit védelmi minisztérium szóvivője biztosította a lapot, hogy "folyamatban vannak a tervek a felszereléseinkben lévő azbeszt mielőbbi megszüntetésére, és kockázatértékeléseket végeznek az embereink biztonsága érdekében". Elmondta, hogy a Cartlidge levelében említett berendezések nagy részét már kivonták a forgalomból, bebizonyosodott, hogy biztonságosak, vagy kicserélték az azbeszttartalmú anyagokat.



Kijev 14 Challenger 2 harckocsit kapott az Egyesült Királyságtól, a járműveket először szeptember elején látták a frontvonalon. Orosz jelentések szerint két Challenger 2 már megsemmisült, London pedig egy példány elvesztését erősítette meg.