Koronavírus-járvány

Koronavírus - Gyorsan nő a betegek száma Izraelben

Jelentősen nő a koronavírus-betegek száma Izraelben, de nincs ok pánikra - jelentette hétfőn a 12-es kereskedelmi TV hírportálja.



Jelentősen növekszik, és a 2020-as deltavariáns elterjedtségét közelíti meg a koronavírusos esetek száma Izraelben. A kritikus állapotú betegek száma 48, ez nyolccal több, mint az egy héttel ezelőtti.



Cyril Cohen professzor, a Bar-Ilan Egyetem immunterápiás laboratóriumának vezetője szerint viszont komoly eltérések vannak a három évvel ezelőtti járványhullámtól, és nincs ok a pánikra.



Szerinte azért ad kevésbé okot az aggodalomra a járvány visszatérése, mert a lakosság nagy része már legalább egyszer megfertőződött vagy beoltották. Emellett ma már elérhetők olyan kezelések is, amelyek megelőzik a súlyos betegség kialakulását, és a jelenlegi vírustörzsek az omicron változatai, amely kevésbé fenyegető a 2020-as a delta törzseknél.



A professzor mégis óvatosságra intett, a zsúfolt helyek elkerülésére, mert a betegség nehezen átvészelhető, sőt, veszélyes is lehet a lakosság jelentős része számára. A már rendelkezésre álló védőoltást csak az időseknek és az immunbetegeknek ajánlja.