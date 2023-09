Illegális bevándorlás

Lengyelország határozottan ellenzi, hogy beengedjék Európába az illegálisan csempészett bevándorlókat

A migránsok áthelyezése Lampedusa szigetéről nem jelentené a helyzet megoldását, Lengyelország ellenzi, hogy Európába beengedjék az illegálisan érkező bevándorlókat - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a közösségi médiában.



Az olasz Lampedusára érkező afrikai fiatal férfiak ezrei nem háborús menekültek, hanem "a német +nyitott ajtók politikája+ által felbuzdított, követelőző és gyakran veszélyes emberek" - írta Morawiecki Facebook-oldalán.



Olaszország déli határán "Európa destabilizálására tett újabb kísérlet" történik - fogalmazott a lengyel kormányfő, és Angela Merkel volt német kancellár migrációs politikája "katasztrofális következményének" nevezte a jelenlegi vészhelyzetet.



Morawiecki szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke "konokul nem ismeri fel a brutálisan egyszerű igazságot, hogy Németország és az EB óriási hibát követett el".



A miniszterelnök hangsúlyozta: Lengyelország "határozottan ellenzi, hogy beengedjék Európába az illegálisan csempészett bevándorlókat". Úgy látja: a migránsok átirányítása más uniós tagállamokba "nem oldaná meg a katasztrófát", közben "a brüsszeli elit egyetlen ötlete" éppen a bevándorlók elosztását célozza.



Ez viszont olyan, mintha "benzinnel próbálnák tüzet oltani" - közölte Morawiecki, majd leszögezte: Lengyelország nem engedi be az illegális bevándorlókat.



A miniszterelnök bejegyzésben a fő lengyel ellenzéki pártot, a Polgári Platformot is bírálta, amiért az általa irányított kormány 2015-ben beleegyezett az akkori uniós migránselosztási kvótába.



A migráció az október 15-i parlamenti választásokat megelőző kampány egyik témája. A választások napján a jelenlegi kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) párt kezdeményezésére népszavazást is tartanak, amelynek egyik kérdése a menedékkérők uniós tagországok közötti elosztását célzó, a varsói kormány által ellenzett brüsszeli javaslatra vonatkozik.



Jaroslaw Kaczynski lengyel kormányfőhelyettes, a PiS elnöke egy szerdán megjelenő interjú vasárnap előzetesen ismertetett részletében az illegális bevándorlók következetes visszatoloncolását jelölte meg a migrációs válság egyetlen hosszútávú megoldási lehetőségeként. Fontosnak nevezte a származási országokban nyújtandó segítségnyújtás "becsületes programjának" kidolgozását is.



Ursula von der Leyen EB-elnök vasárnap látogatott Lampedusára, azt követően pedig együttműködést ígért az európai és olasz hatóságok között a migráció okozta vészhelyzetben, és tízpontos akciótervet ismertetett. Ennek keretében azt is javasolja, hogy az olasz szigetre eljutott embereket - önkéntes szolidaritási mechanizmus keretében - szállítsák el más uniós tagállamokba.