Romániai népszámlálás

Szakértők: 1,1 millióra tehető a magyarok valós száma Romániában

Csaknem 2,5 millió embernek viszont nem jegyezték fel a nemzetiségét, a szakértők szerint közöttük további 100 ezer magyar található. 2023.07.11 04:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Romániában tavaly elvégzett, a 2021. december elsejei állapotokat tükröző népszámlálás végleges, településszintű eredményei alapján 1,1 millióra becsülhető az ország magyar lakosságának száma - állapították meg hétfőn közzétett elemzésükben a romániai magyarok összeírását segítő Nepszamlalas.ro honlap szakértői.



A kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület által működtetett portál szociológusai abból a feltételezésből indultak ki, hogy egy településen belül a nemzetiségi adattal nem rendelkezők ugyanúgy oszlanak meg, mint az arról nyilatkozók.



A hivatalos eredmények 19 053 815 lakost mutattak ki Romániában, közülük 1 002 151 vallotta magát magyarnak. Csaknem 2,5 millió embernek viszont nem jegyezték fel a nemzetiségét, a szakértők szerint közöttük további 100 ezer magyar található.



Kifejtették: a mintegy 2,5 millió, ismeretlen nemzetiségű személy közül hozzávetőleg 1,5 millióan részlegesen töltötték ki a népszámlálási ívet, ami történhetett akár akaratuk ellenére, az internetes felület hibája miatt is. További 1 millióra tehető azok száma, akik nem éltek az internetes önkitöltés lehetőségével, illetve a számlálóbiztosok sem érték el őket, a rájuk vonatkozó adatokat - nemzetiség nélkül - adminisztratív regiszterekből emeltek át a népszámlálási adatbázisba.



A Nepszamlalas.ro szerint azok száma, akik szándékosan nem vallották meg az etnikumukat, nem volt számottevő a tavalyi népszámláláson sem.



A portál azt is kiemelte, hogy az etnikumok arányát a 2020-ban sürgősségi kormányrendeletben rögzített módszertan szerint hivatalosan csak azok közül számítják, akik nyilatkoztak az etnikumukról. A módszertannak megfelelően a románok aránya 89,33 százalék, a magyaroké 6,05, a romáké 3,44, az ukránoké 0,28, a németeké 0,14. A többi etnikai kisebbség összesített aránya 0,77 százalék.



Ha a nemzetiségi adatok nélkül összeírt lakosok körében is 6,05 százalékos arányt képviselnek a magyarok, akkor 19 milliós Romániában akár 1 millió 140 ezres magyar lakosságot lehetne feltételezni. A Nepszamlalas.ro szociológusai azonban számításaik során azt is figyelembe vették, hogy a magyarok körében nagy valószínűséggel kisebb volt a népszámlálástól való távolmaradás, körükben a részlegesen kitöltött kérdőívvel rendelkezők, avagy az adminisztratív nyilvántartásokból beemeltek összesített aránya 9 százalék körüli, az országos 13 százalékhoz viszonyítva.



Ez azt jelenti, hogy összességében mintegy 1,1 milliós a romániai magyar közösség - vonták le a következtetést.



A Nepszamlalas.ro elemzésére az RMDSZ elnöke közleményben hívta fel a figyelmet. Kelemen Hunor köszönetet mondott a közösség azon tagjainak, akik vállalták magyarságukat, a tájékoztató kampány több ezer résztvevőjének és azoknak is, akik a törvény módosításával - az utóbbi 30 évben először - lehetővé tették a magyar nyelv használatát a kérdőív kitöltése során.

"A népszámlálás eredményei ismertek, és való igaz, vannak szomorú veszteségeink is. A csüggedés és siránkozás helyett én mégis azt javaslom magunknak, mindannyiunknak, hogy folytassuk az elkezdett munkát a szülőföldünkért. Egy lélekben és szívben erős, nemzeti identitásában rendíthetetlen közösség képes lesz erre: a mi közösségünk márpedig ilyen!" - zárta közleményét az RMDSZ elnöke.