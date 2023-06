Fesztivál közelében kitört lövöldözésben többen meghaltak az USA északnyugati részén - videó

Legalább két ember meghalt, hárman pedig megsebesültek egy elektronikus zenei fesztivál sátortáborában kitört lövöldözésben Washington államban.



A lövöldözés helyi idő szerint szombaton történt.



A helyi rendőrség éjszakai sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Beyond Wonderland fesztivál zenei helyszíne, a Gorge Amphitheatre közelében egy fegyveres véletlenszerűen nyitott tüzet az ott táborozókra, majd elhagyta a helyszínt, de később sikerült elfogni. Kyle Foreman, a Grant megyei rendőrhatóság illetékese azt mondta, hogy lövöldöző indítékát és célját egyelőre nem ismerik. Az áldozatok személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. Annyit tudni, hogy a három sebesült között van maga a lövöldöző is.



Az incidenst követően a fesztivál szervezői még azt közölték, hogy a programhelyszínre vezető egyik bejáratot lezárták, majd vasárnap bejelentették, hogy törölték az aznap esti programokat.



A Beyond Wonderland nevű elektronikus zenei fesztivált a George nevű kisváros mellett szervezték, Washington államban Seattle-től mintegy 240 kilométerre keletre.



Eközben Chicago közelében egy ember meghalt, és 20-an megsebesültek egy éjszakai összejövetelen szintén szombaton éjszaka. A rendőrség annyit közölt, hogy Willowbrook-ban, Chicago elővárosában egy parkolóban gyűlt össze a tömeg, amikor a lövöldözés kitört, annak oka egyelőre nem világos. Eric Swanson, a megyei rendőrség parancsnokhelyettese elmondta, hogy sokakat mentővel szállítottak kórházba, többen pedig saját lábon mentek be a helyi kórházba lőtt sebekkel.



Egy szemtanú a helyi televíziónak elmondta, hogy a Juneteenth, azaz június 19-e alkalmából szervezték az éjszakai ünnepséget.



Juneteenth, hivatalosan az Emancipáció Napja, tavaly óta szövetségi ünnepnap az Egyesült Államokban, és a rabszolgaság 1865. június 19-i eltörlésére emlékeznek Texasban és a déli tagállamokban.

Last night, a mass shooter attacked a music festival in Washington where my friend was. 2 have been confirmed dead, 3 more injured. My friend got out ok and shared this.



It's barely made the news bc there are so many shootings now.



So, when is it enough?#BeyondWonderland pic.twitter.com/VfZBmPFrAx