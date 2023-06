Vádat emeltek a három halálos áldozattal járó nottinghami ámokfutás gyanúsítottja ellen

Gyilkosság és gyilkossági kísérlet címén emeltek vádat a három halálos áldozattal járó nottinghami ámokfutás gyanúsítottja ellen pénteken.



A Londontól 180 kilométerre északnyugatra fekvő 320 ezer lakosú nagyváros központjában a Nottinghami Egyetem két 19 éves hallgatója, Grace O'Malley-Kumar és Barnaby Webber, valamint Ian Robert Coates, az egyik nottinghami középiskola 65 éves gondnoka vált a keddi késeléses támadássorozat áldozatává.



A vádlott, a 31 éves Valdo Calocane a meggyilkolt iskolagondnok furgonjával megpróbált elgázolni három másik embert is; egyikük súlyos, a másik kettő könnyű sérüléseket szenvedett.



A nottinghami egyetemi kórház pénteki tájékoztatása szerint egyiküket már hazaengedték, két sérültet stabil állapotban kezelnek.



A Nottinghamshire megyei rendőrség - amely most először nevezte meg a feltételezett elkövetőt - péntek délután közölte, hogy Calocane ellen három rendbeli gyilkosság és három rendbeli gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek.



A vádlott szombaton jelenik meg a nottinghami magisztrátusi bíróság előtt.



A rendőrök Calocanét a gázolási kísérlet után, elektromos sokkoló használatával fogták el.



A Nottinghamshire megyei rendőrkapitányság korábbi tájékoztatása szerint Valdo Calocane a Nottinghami Egyetem egykori hallgatója, de a nyomozók nem hiszik, hogy ez a tény bármilyen módon összefüggne a gyilkosságsorozattal.



A kapitányság az elmúlt napokban többször is hangsúlyozta, hogy a vizsgálatban részt vesz az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing), de a pénteki tájékoztatásban ez az információ már nem szerepelt, és az sem, hogy a támadásnak köze lenne a terrorizmushoz.



Az első rendőrségi beszámolók kiemelték azt is, hogy a nyomozók nyitott kérdésként kezelik a támadás indítékait, de a gyilkosság és gyilkossági kísérlet címén történt vádemelésről szóló pénteki bejelentésben már ez sem szerepel.



Kate Meynell, a Nottinghamshire megyei rendőrkapitányság főparancsnoka a pénteki tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy előítéletek vezérelte információk online posztolása a bírósággal szembeni tiszteletlenségnek is bizonyulhat, és szélsőséges esetben a vádlott büntetőperének összeomlásához vezethet.



Ez alig burkolt komoly figyelmeztetés, mivel a bírósággal szembeni tiszteletlenség (contempt of court, amely más jogrendszerekben az igazságszolgáltatás munkájának akadályozásaként szerepel) az angol-walesi büntetőtörvények alapján súlyos bűncselekmény, elkövetői szabadságvesztéssel is sújthatók.

