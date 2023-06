EU

Orbán Viktor: Európa fekete bárányként kezel, mert a szabadságot és a békét képviselem

A magyar kormány demokratikus és a nép akarata szerint cselekszik, Brüsszelből szovjet típusú vezetés utasít - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Libero című olasz napilapban pénteken megjelent interjúban.



A kormányfő kijelentette, az Európai Unió számára "fekete bárányok vagyunk, de ez nekünk magyaroknak nem jelent problémát. Mindig is a kóruson kívül álltunk, akkor is, amikor a vasfüggöny mögött voltunk a Szovjetunió idején, és elsőként harcoltunk a szabadságért".



Orbán Viktor a volt olasz miniszterelnök, a Hajrá, Olaszország! (FI) elnöke, Silvio Berlusconi szerdai temetése alkalmából nyilatkozott a napilapnak. Kijelentette, az interjúval barátját akarja megvédeni a Berlusconit halála után is támadó baloldaltól.



Elmondta, 1993 ősze óta baráti kapcsolatot ápolt az akkor még vállalkozó Berlusconival, aki megkereste őt, mivel be akart lépni a politikába. Orbán Viktor felidézte, Silvio Berlusconi harminc évvel ezelőtt kapcsolatot teremtett a számára legérdekesebbnek tűnő politikai vezetőkkel, hogy ellesse tőlük a politikai mesterség fortélyait: "kezdetben fenntartásaim voltak, de ínyenc csalit dobott nekem, meghívott az AC Milan edzőközpontjába Milanellóba azt ígérve, hogy van Bastennel és Capellóval fogok ebédelni".



Orbán Viktor felidézte, Berlusconi azt mondta neki, azoktól a politikusoktól akar tanulni, akik a kóruson kívül gondolkodnak.



A kormányfő hozzátette, Silvio Berlusconi most is hozzá nagyon hasonlóan gondolkodott az ukrajnai háborúról, valamint Európáról is, amely különböző manőverekkel megbuktatta az "egyetemesen Európa-pártiként ismert" Berlusconi egykori kormányát, mert Berlusconi nem akart fejet hajtani a német és holland szabályoknak.



Hozzátette, jelenleg bárkit, aki más nézetet képvisel az ukrajnai háborúról, mint Joe Biden amerikai elnök, azt putyinizmussal bélyegzik meg. Kifejtette, ő úgy értékeli a helyzetet, mint Ferenc pápa, "csak a mi szavunk Európában kisebbségben van". Megjegyezte, Olaszország messze van az ukrán határtól, és az ukrajnai bombázásnak csak a távoli melegét érezheti, Magyarország viszont "eléghet".



Hangsúlyozta, hogy a kétszázezres ukrajnai magyar közösség tagjait katonai szolgálatra hívják be és életüket áldozzák, miközben Magyarország egymillió menekültet fogadott be.



Orbán Viktor úgy vélte, kevés a béke reménye, mivel a Nyugat, "sőt azt mondanám, hogy az Egyesült Államok le akarja győzni Oroszországot, és Ukrajnát eszköznek tekinti ehhez. Európában pedig senki nem nyitja ki a száját, bennünket kivéve, mert nem akarják maguk ellen kihívni Washingtont".



Hozzátette: "a csendes többség azonban úgy gondolja, ahogyan én, és meggyőződésem, hogy a hangulat meg fog változni néhány hónapon belül, látom az első erre mutató jeleket".



"Európa fekete báránynak tart, mivel a szabadságot és a békét képviselem" - jelentette ki. Azt mondta, Budapesten demokrácia van, és a kormány az emberek akaratát követi, miközben Brüsszelt szovjet tí

Orbán Viktor hozzátette, ha nem változik meg, Európa vesztes lesz. Nem lehet továbbra is úgy tennünk, mintha nem léteznének hatásosabb és versenyképesebb gazdasági modellek azokhoz a hatvanas-hetvenes évekbeliekhez képest, melyekhez Európa a mai napig ragaszkodik - jelentette ki.



Azt mondta, Berlusconi megpróbálta megváltoztatni Európát, de kudarcot vallott Brüsszellel szemben, "mellyel szemben mindenki veszít, kivéve Berlint és Hágát".



"Én megpróbálom, és talán több szerencsém lesz. Mi kis ország vagyunk, államadósságunk nem ér a csillagokig, tehát más recepteket alkalmazhatunk azokhoz képest, melyeket az EU a nagy tagállamokra kényszerít" - jelentette ki Orbán Viktor. Megjegyezte, azért támadják Magyarországot a jogállamiság terén, mivel Brüsszel nem osztja a magyar gazdaság szuverén jellegét.



Hozzátette, Európában marad, mivel "hiszek az álomban, és meg akarom valósítani, kilépve a jelenlegi lidércálomból". Kifejtette, a jelenlegi Európai Parlament helyett nemzeti delegációknak kellene képviselniük a tagországokat, és a túl nagy hatalommal bíró Európai Bizottságnak az európai polgárok szavazatait képviselő Európai Tanács döntései szerint kellene működnie. "Egy év múlva más lesz az európai többség összetétele" - utalt a 2024-es EP-választásokra.



Arra a kérdésre, hogy Európa "rosszának" tartják, Orbán Viktor elmagyarázta, ez azért van, mert mi, magyarok, nem tudunk csendben maradni, megszoktuk, hogy kimondjuk, amit gondolunk anélkül, hogy leharapnánk a nyelvünket, és ezzel kezdődnek a bajok.



A migrációval kapcsolatban hangoztatta, a magyar kormány azt akarja, hogy Európa egységesen nemet mondjon az illegális bevándorlásra, és minden tagállam szabadon határozzon saját migrációs politikájáról, Brüsszel útmutatásaitól függetlenül.