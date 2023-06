Kábítószercsempészet

Átadták Belgiumnak a brazil 'drogbárót' a magyar hatóságok

A férfi egyébként évekkel ezelőtt halottá nyilváníttatta magát, majd legalább tíz álnevet használt, és ezek mindegyikéhez hamis igazolványai is voltak. 2023.06.16 13:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

vKiemelt biztonsági intézkedések mellett a magyar hatóságok csütörtökön átadták Belgiumnak a világ legismertebb brazil kábítószercsempészét, akit tavaly nyáron Magyarországon fogtak el - tudatta honlapján a rendőrség pénteken.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Terrorelhárítási Központtal (TEK) közösen tavaly nyáron fogta el az 54 éves brazil "drogbárót"; az általa vezetett szervezet 2017 és 2019 között legalább 45 tonna kokain csempészéséért volt felelős. A bűnözőt már évek óta keresték a hatóságok, több ország adott ki ellene elfogatóparancsot. Az Interpol is körözte, mert a brazil bíróság harminc év szabadságvesztésre ítélte kábítószercsempészés miatt - idézték fel. Hozzátették: több más ország is adott ki elfogatóparancsot vele szemben.



A magyar hatóságok 2022 júniusában kaptak jelzést arról, hogy a brazil férfi Magyarországon tartózkodhat, a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) és a KR NNI munkatársai - több ország részvételével zajló műveletben - beazonosították tartózkodási helyét, majd a Terrorelhárítási Központ munkatársai hat órán belül elfogták - részletezte a police.hu.



Kitértek arra, hogy a bandavezér ellen Magyarországon a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közokirat-hamisítás miatt indított büntetőeljárást, tekintve, hogy elfogásakor hamis igazolványokat mutatott fel. A férfi egyébként évekkel ezelőtt halottá nyilváníttatta magát, majd legalább tíz álnevet használt, és ezek mindegyikéhez hamis igazolványai is voltak.



Elfogása után a "drogbáró" kiadatási őrizetben volt a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben.



Kiadatása hosszas egyeztető eljárást követően csütörtökön történt meg a legmagasabb színtű biztonsági előírások betartásával. A NEBEK, a TEK, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) és a Nemzeti Nyomozó Iroda pontos intézkedési terv alapján hajtotta végre a brazil férfi átadását - tudatták.



Hozzátették: a férfit a büntetés-végrehajtási intézetből lábbilinccsel, vezetőszíjjal, rendőri konvojban szállították át a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A TEK gépfegyveres munkatársai kísérték, a szállító és kísérő szolgálati gépkocsikat rendőrségi helikopterrel is biztosították.



A KR NNI célkörözési fejvadászai a férfit a reptér egy hermetikusan lezárt részén adták át a belga rendőrségnek. A belga hadsereg külön gépével szállították át Belgiumba, ahol a bíróság már az este folyamán elrendelte letartóztatását, és az ország egyik legmagasabb biztonsági védelmével ellátott fegyházába szállították - közölte honlapján a rendőrség.