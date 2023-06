Illegális bevándorlás

Olasz belügyminiszter: Európa számára az elsőrendű cél az illegális migránsok megállítása marad

Olaszország más európai partnerekkel továbbra is az emberkereskedelem elleni fellépésen, az illegális bevándorlók feltartóztatásán dolgozik azokkal szemben, akik a migrációt szétosztással próbálják megoldani - hangoztatta Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a Domani napilapban pénteken.



A római belügyi tárca vezetője kijelentette, "a cél továbbra is az illegális migránsok indulásának megállítása marad".



Matteo Piantedosi kifejtette, a jobboldali kormány más európai partnerekkel továbbra is az emberkereskedelemmel szembeni fellépésen dolgozik, és ezzel egy időben a legális bevándorlási csatornák erősítésén. "Csak azoknak kell érkezniük, akik törvényes, biztonságos, előre tervezett program keretében érkeznek" - hangoztatta.



A belügyminiszter úgy vélte, az illegális migrációval szemben az olasz kormány jogos követelésének számít a "teher szétosztása európai szinten, de az elsőrendű cél az illegális kikötések megakadályozása".



Hozzátette: ez jelenti a nézetkülönbséget azokkal szemben, akik "elkerülhetetlennek, sőt kívánatosnak tartják az illegális bevándorlók érkezését, azt gondolva, hogy a migrációs kérdés megoldható a szétosztással".



Piantedosi tragédiának nevezte a Görögország délnyugati partjától, a Peloponnészosz-félszigettől 92 kilométerre szerdán elsüllyedt hajó katasztrófáját. Mostanáig mintegy nyolcvan holttestet találtak meg. A görög hatóságok feltételezése szerint a szerencsétlenségnek több mint 500 halálos áldozata van. Egyes túlélők azt mondták, hogy több mint hétszázan utazhattak a hajón, és mintegy száz gyermek volt a raktérben.



Az olasz belügyminiszter kifejtette, az újabb hajószerencsétlenség bizonyítja, hogy az emberkereskedők bármilyen gátlás és felelősség nélkül üzletelnek, az emberi élet teljes semmibe vételével, elfogadhatatlan veszélynek téve ki áldozataikat.



Matteo Piantedosi elmondta, az év elején pesszimisták voltak az előrejelzések az idei évben várható migrációval kapcsolatban, de az utóbbi hetekben "gyenge lassulás" figyelhető meg az észak-afrikai partokról való indulások számát tekintve. A belügyminiszter mindezt a Tunéziával és más országokkal való együttműködésnek tudta be.



Év eleje óta majdnem 57 ezren érkeztek az olasz partokra, a tavalyi évben ugyanezen időszakában mért kevesebb mint 23 ezerhez képest.