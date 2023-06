Háború

Kanada Ukrajnának adja az ellopott orosz teherszállító repülőgépet

A kanadai kormány megerősítette tervét, hogy lefoglal és átad Kijevnek egy Antonov-124-es szállító repülőgépet, amely az orosz Volga-Dnepr légitársaság tulajdonában van. A bejelentés Justin Trudeau miniszterelnök meglepetésszerű ukrajnai látogatása közepette történt.



A "fontos eszköz" lefoglalása "a kanadai kormánynak a vagyonelkobzási rendszer keretében tett intézkedéseinek első lépése, és célja, hogy további nyomást gyakoroljon Oroszországra" - áll Ottawa sajtóközleményében.



Az An-124 Ruslant a kanadai kormány még 2022-ben bérelte ki az orosz légitársaságtól, hogy Covid-teszteket tartalmazó rakományt szállítson Kínából. Február 27-én szállt le Torontóban, alig néhány órával azelőtt, hogy Kanada lezárta légterét minden orosz repülőgép előtt, és azóta is földön áll.



"A kezdetektől fogva az ukrán nép oldalán álltunk, és NOTAM-ot vezettünk be minden Kanadába tartó, orosz tulajdonú és üzemeltetésű járat ellen" - mondta Omar Alghabra közlekedési miniszter egy nyilatkozatban. "Kiállunk Ukrajna mellett, és minden szükséges intézkedést megteszünk, beleértve ezt a lefoglalást is, hogy nyomást gyakoroljunk Putyin elnökre".



Justin Trudeau miniszterelnök szombaton Chrystia Freeland miniszterelnök-helyettesével együtt meglepetésszerű látogatást tett Kijevben, amelynek során Ukrajnát "a 21. század jövőjét meghatározó lándzsa hegyének" nevezte.



"Békét akarunk ukrán feltételekkel" - állította Trudeau, aki bejelentette, hogy 500 millió CA$ (375 millió dollár) további kanadai katonai segélyt nyújt, de nem árult el részleteket arról, hogy az új támogatást hogyan fogják elosztani.



2022 februárja óta Kanada már mintegy 8 milliárd dollárt vállalt a kijevi kormány Moszkva elleni harcának támogatására, miközben több körös szankciókat vezetett be orosz magánszemélyek és szervezetek ellen.



Miután a Volga-Dnepr néhány hónapja felkerült a szankcionált szervezetek kanadai listájára, Ottawa most "lefoglalja a vagyontárgyat, és a szövetségi jogszabályoknak megfelelően kezeli" - áll a közleményben. "Amennyiben a vagyontárgy végül a koronára száll, Kanada együttműködik az ukrán kormánnyal a vagyontárgy újraelosztásának lehetőségein" - tették hozzá.