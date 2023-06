Több halálos áldozattal járó incidens történt Nottinghamben

Három halálos áldozata van a közép-angliai Nottinghamben kedden történt incidenssorozatnak. A rendőrség egy 31 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vett.



A Nottinghamshire megyei rendőrség kedd délelőtt közzétett első részletes tájékoztatása szerint kora reggel a város egyik utcáján két holttestet találtak.



Nem sokkal ezután bejelentés érkezett arról, hogy egy másik városrészben egy furgon megpróbált elgázolni három embert, akiket jelenleg kórházban ápolnak.



Ezzel csaknem egy időben még egy holttestet találtak egy közeli utcában.



A rendőrségi tájékoztatás egyelőre nem tért ki az elkövetők indítékára.



A rendőrség kedd délelőtt teljesen lezárta a Londontól 180 kilométerre északnyugatra fekvő, 320 ezer lakosú nagyváros központját. A villamoshálózat forgalmát leállították, a belvárost széles kordonnal vették körül, és a hatóságok kérték, hogy a lakosság kerülje el az érintett negyedet.



Kate Meynell, a Nottinghamshire megyei rendőrség főparancsnoka kedd délelőtti tájékoztatásában közölte: az eddigi vizsgálat arra vall, hogy a három incidens összefügg egymással.



Hangsúlyozta: a vizsgálat korai szakaszában jár, és külön nyomozócsoport dolgozik annak kiderítésén, hogy pontosan mi történt.



A parancsnok türelemre intette a lakosságot, és közölte, hogy az érintett negyed utcáit a rendőrség a folytatódó vizsgálat érdekében egyelőre lezárva tartja.



A rendőrök Nottingham központjában hat főútvonalat zártak le.

BREAKING: Nottinghamshire Police say a 31-year-old man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in Nottingham city centre this morninghttps://t.co/DgvS4xeCCJ



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/r5RHphPREc