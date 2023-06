Ukrajnai háború

Macron: akár hónapokig is eltarthat az ukrán ellentámadás

Emmanuel Macron francia államfő hétfőn megerősítette, hogy az ukrán hadsereg megkezdte az ellentámadást az orosz erőkkel szemben, s ez szerinte "több hétig, sőt több hónapig" is eltarthat.



"Az ukrán ellentámadás több napja megindult. A tervek szerint több hétig, sőt több hónapig is eltart majd" - mondta a köztársasági elnök Párizsban az 1991-ben megalapított lengyel-francia-német együttműködési csoport, az úgynevezett weimari háromszög vezetőivel, Olaf Scholz német kancellárral és Andrzej Duda lengyel elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton bejelentette, hogy az ukrán katonai ellentámadás megkezdődött, de további részleteket nem árult el azonkívül, hogy megüzente a Kremlnek: az ukrán vezérkar igen lelkes és elszánt.



"Azt szeretnénk, hogy ez az ellentámadás a lehető legnagyobb győzelmet eredményezné annak érdekében, hogy a tárgyalási szakaszt kedvező feltételekkel indíthassuk el" - hangsúlyozta a francia elnök.



Emmanuel Macron megerősítette, hogy Franciaország továbbra is "fokozza" az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget.



"Fokoztuk a fegyver- és lőszerszállítmányokat, a páncélozott járművek szállítását és a logisztikai támogatást" - mondta hozzátéve, hogy a harcokban károsodást szenvedett felszerelések karbantartását is biztosítja Franciaország.



Olaf Scholz kancellár azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajnát "addig támogatják, amíg szükséges" tankokkal, tüzérséggel és légvédelmi eszközökkel. Emmanuel Macron úgy vélte, hogy "Oroszország agressziós háborúja már most stratégiai és geopolitikai kudarc az agresszor számára".



Andrzej Duda lengyel elnök pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna NATO-csatlakozását illetően "egyértelmű jelzést kell küldeni egy egyértelmű perspektíváról" a július 11-12-i vilniusi NATO-csúcstalálkozón. Zöld jelzést kell adni Ukrajnának - hangsúlyozta a lengyel elnök, anélkül azonban, hogy azonnali tagságot említett volna, ami addig nagyon valószínűtlen, amíg Ukrajna háborúban áll, hiszen a konfliktus átterjedhetne a szövetség tagországaira. Emmanuel Macron május 31-én Pozsonyban azt javasolta, hogy Ukrajna kapjon "kézzelfogható" biztonsági garanciákat annak érdekében, hogy az Oroszországot visszatartsa egy újabb agresszió indításától. Andrzej Duda jelezte, hogy ezekről a legmagasabb szinten folynak tárgyalások.