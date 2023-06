Gyász

Berlusconi búcsúztatására készül Olaszország

Szigorú biztonsági intézkedésekkel készülnek Silvio Berlusconi volt kormányfő, a Hajrá Olaszország (FI) párt elnöke temetési szertartására, melyre legalább ötvenezren készülnek Milánóba a város prefektusának számításai szerint.



Silvio Berlusconi hétfőn, 86 éves korában hunyt el Milánóban.



Ravatalát a kedd délelőtti órákban nyitják meg a politikus lakhelyeként és főhadiszállásaként ismert Villa San Martinóban, a Milánóhoz közeli Arcoréban.



A család akarata szerint a ravatalnál csak a rokonok, valamint Silvio Berlusconi legközelebbi munkatársai, politikai szövetségesei és barátai róhatják le kegyeletüket.



A Milánótól húsz kilométerre levő, 17 ezer lakosú Arcorét már hétfőn, a Berlusconi halála utáni órákban tömeg szállta meg a Hajrá Olaszország szimpatizánsaival az élen. A virágcsokrok mellé ragasztott üzenetek legtöbbjén a Ciao Silvio és Grazie Silvio (köszönjük, Silvio) felirat volt olvasható. A Ciao papa (szia apa) és a Grazie Silvio felirat forog folyamatosan hétfő óta a Mediaset televíziótársaság milánói antennatornyán is.



Az eredetileg a Mediaset stúdióiban tervezett nyilvános ravatalozást Milánó hatóságai nem engedélyezték közbiztonsági okokból, és hasonló aggodalmak kísérik a szerdai temetési szertartást, melynek helyszíne a város székesegyháza lesz, ahova csak kétezer meghívott fér be.



A tervek szerint kivetítőket állítanak fel a dóm előtti téren és a város több pontján, valamint az olasz közmédia és a Mediaset élőben közvetíti a temetési szertartást annak elkerülésére, hogy az egész országból több tízezren induljanak el a város irányába.



A prefektúra adatai szerint így is ötvenezer embert várnak Milánó központjába. Milánó is gyászol, hiszen Silvio Berlusconi szorosan kötődött szülővárosához, melynek fejlesztéséhez hozzájárult először építési vállalkozóként, majd televíziós-kiadói csoportja megteremtésével.



Az ország intézményeinek épületein már hétfőn félárbocra eresztették a nemzeti zászlókat, a parlament üléseit csütörtökig elhalasztották, a kormány is felfüggesztette munkáját. Szerdára nemzeti gyászt hirdettek meg. Az állami temetésen az olasz politikai élet delegációját Sergio Mattarella államfő vezeti. A szertartást Matteo Delpini milánói érsek mutatja be.



Az olasz katolikus püspöki kar napilapja, a L'Avvenire kedd reggeli vezércikkében méltatta Silvio Berlusconit, hangsúlyozva, hogy mindig elsőként észlelte az országban zajló társadalmi folyamatokat. Berlusconi "lehetetlen örökséget" hagy hátra, nehéz lesz utódját megtalálni - vélte a katolikus lap.

Giulio Tremonti, a Berlusconi-kormányok egykori pénzügyminisztere a Corriere della Serának úgy nyilatkozott, a vállalkozó, majd politikus Berlusconi "mindent megváltoztatott a televíziózástól kezdve az olasz gazdaság egészéig". A Corrierében a volt közgazdász kormányfő Mario Monti felidézte a 2011-es kormányváltást, amikor az Európai Központi Bank, Párizs és Berlin nyomására Silvio Berlusconi kénytelen volt megszakítani kormányzását. Monti most köszönetet mondott Berlusconinak, hangsúlyozva, hogy nem puccs történt, hanem az ország akkori pénzügyi helyzetét szem előtt tartó Berlusconi együttműködve átadta a helyét neki.



Berlusconival megváltoztattuk az olaszországi labdarúgást - nyilatkozta Arrigo Sacchi, az AC Milan egykori edzője, akit Berlusconi a nyolcvanas évek végén hívott a csapat élére.



A Hajrá Olaszország (FI) egyik alapítója, Giuliano Urbani a La Repubblicának hangsúlyozta, hogy a párt élén Giorgia Meloni jelenlegi kormányfőt látja utódként, mivel a FI szavazóihoz az Olasz Testvérek (FdI) politikája áll a legközelebb.



Berlusconi neve a Hajrá Olaszország logóján marad - mondta Antonio Tajani, a FI alelnöke.



Közleményben búcsúzott Silvio Berlusconitól az olasz bírák és ügyészek szövetsége (ANM), melyben azt írták, "vitathatatlan főszereplője volt az ország politikai élete hosszú és jelentős korszakában".



Silvio Berlusconi ellen több mint nyolcvan bírósági eljárás indult, jogerősen 2013-ban adócsalásért ítélték el, amiért tíz hónapos közmunkát szabtak ki rá egy idősek otthonában.



Kritikusan fogalmazott az Öt Csillag Mozgalomhoz közeli Il Fatto Quotidiano, mely szerint a harminc évi tartó Berlusconi-korszak semmit nem hagyott az országra. Az IlSole24Ore gazdasági napilap a Berlusconi-birodalom sorsát találgatta, a lap szerint több külföldi vevő is érdeklődik a vállalatok iránt.