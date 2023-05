Németország

Beférkőzött a német kancellár konvojába, majd kiszállás után meg is ölelte Olaf Scholzot egy férfi

Beférkőzött egy autós Olaf Scholz konvojába, és miután kiszállt, meg is ölelte a német kancellárt, mielőtt a testőrök észlelték az idegen jelenlétét - írta pénteken a Bild című lap.



A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) és a kormány egyik szóvivője által is elismert biztonsági incidens csütörtökön történt Frankfurtban, ahol Olaf Scholz részt vett az Európai Központi Bank alapításának 25. évfordulójára rendezett ünnepségen.



A rendezvény után a kancellár kíséretével a frankfurti nemzetközi repülőtérre hajtott, hogy visszautazzon Berlinbe. A konvojhoz észrevétlenül csatlakozott egy idegen autós, és a kormányzati kocsikkal együtt bejutott a repülőtér zárt övezetébe. Amikor Olaf Scholz a kifutópályán megálló limuzinját elhagyva felszállni készült gépére, a férfi kipattant az autójából, odarohant hozzá, kezet fogott vele és megölelte.



A kancellár ugyan meglepődött a váratlan és intim gesztustól, de nem ellenkezett. Testőrei csak az ölelés pillanatában észlelték a potenciálisan fenyegető helyzetet. A férfit a helyszínen őrizetbe vették.



"Utólag vált világossá, hogy mi minden történhetett volna" - idézte a Bild a kancellár környezetéhez tartozó egyik forrását, aki azt is elmondta, hogy a kormányfő személyi védelméért felelős BKA-s csapat belső megbeszélésén megállapították, hogy ilyesmi nem fordulhat elő többé.