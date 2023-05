Évforduló

Izraelben több tízezres felvonulással emlékeztek meg Kelet-Jeruzsálem 1967-es elfoglalásáról

A hatóságok a felvonulók védelmére és a palesztinokkal való esetleges összetűzések megelőzésére több mint háromezer rendőrt vezényeltek az óvárosba. 2023.05.18 20:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Jeruzsálem-napon, csütörtökön jobboldali, illetve vallásos fiatalok tízezrei vonultak fel kék-fehér zászlókkal a jeruzsálemi óvárosban, így emlékeztek meg arról, hogy Izrael 1967-ben elfoglalta a város keleti felét - jelentette a helyi média.



A hatóságok a felvonulók védelmére és a palesztinokkal való esetleges összetűzések megelőzésére több mint háromezer rendőrt vezényeltek az óvárosba. Több helyen is dulakodás tört ki, amikor zsidó fiatalok palesztinokra támadtak, de a rendőrség szétválasztotta őket.



Az izraeli zászlós menet a hagyományos felvonulási útvonalon haladt végig az óvároson, viszont a férfiak a palesztinok lakta negyedbe a Damaszkuszi-kapun keresztül léptek be, majd végighaladtak a negyeden, a nők pedig a Jaffai-kapun át közelítették meg a felvonulás célját, a Siratófalat. Becalel Szmotrics pénzügyminiszter és Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter is részt vett a meneten.



A zászlós felvonulók egy része arabellenes, rasszista énekekkel és skandálással vonult végig az óváros muszlim negyedén, és erőszakosan viselkedett a helyi palesztinokkal. Emellett a demonstrálók botokkal és üvegekkel dobálták meg a külföldi újságírók gyülekezési pontját a Damaszkuszi-kapunál. A rendőrség ezért előállított két fiatalt.



A zászlós menettel egy időben több tucat palesztin tüntetett a Gázai övezetben a kerítésnél, őket szétkergették az izraeli katonák.



Csütörtökön reggel óta izraeliek százai mentek fel a zsidók és muszlimok számára is szent Templom-hegyre, köztük számos politikus. A Templom-hegyen lévő Al-Aksza mecset őrzőjének tisztjét ellátó Jordánia elítélte ezeket a látogatásokat, valamint a felvonulás útvonalát.



Két éve ez a zászlós menet okozta a 11 napig tartó összecsapások kirobbanását Izrael és a gázai iszlamista csoportok között. Az övezetet irányító iszlamista Hamász szervezet arra szólította fel az idei Jeruzsálem-nap előtt a palesztinokat, hogy szálljanak szembe a felvonulókkal.