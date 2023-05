Háború

Zelenszkij elmagyarázta, miért hord fegyvert magánál

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök egy helyi televíziós csatornának azt mondta, hogy ő és munkatársai inkább harc közben haltak volna meg, minthogy hagyják magukat fogságba ejteni, ha az orosz csapatok behatolnak kijevi főhadiszállására a konfliktus első napjaiban.



"Tudom, hogyan kell lőni" - mondta Zelenszkij abban az interjúban, amelyet szombaton sugárzott az ukrán 1+1 csatorna. Az ukrán vezető azt állította, hogy hord magánál pisztolyt, de elutasította egy riporter felvetését, miszerint pisztolyával inkább öngyilkosságot követett volna el, mintsem hogy elfogják.



"Nem, nem, nem" - mondta Zelenszkij. "Nem azért, hogy lelőjem magam. Hogy visszalőjek, az biztos".



Zelenszkij kifejtette, hogy "szégyen" lett volna, ha az orosz erők fogságba ejtik, utalva a konfliktus kezdeti szakaszára. Miután Moszkva 2022 februárjában megkezdte háborúját, ukrán tisztviselők azt állították, hogy orosz különleges erők megpróbáltak beszivárogni Kijevbe és betörni a Bankova utcai elnöki székházba.



"Azt hiszem, ha bementek volna, be az adminisztrációba, akkor most nem lennénk itt" - mondta Zelenszkij az interjúban. "Senkit sem ejtettek volna foglyul, mert nagyon komoly védekezésre készültünk... A végsőkig ott lettünk volna".



Zelenszkij elmondta, hogy néhány nyugati partnere azt javasolta neki, hogy meneküljön el Kijevből, de ő visszautasította az amerikai evakuációs tervet, hogy megvédje a fővárost.



A The Times szerint azonban Zelenszkij és társai a háború kitörése után állítólag a tervezett két hét helyett csaknem két hónapot töltöttek egy bunkerben. A brit lap azt állította, hogy a bunker körül olyan nagy volt a titkolózás, hogy azoknak, akik az államfőt a föld alá kísérték, külön titoktartási megállapodást kellett aláírniuk, és megtiltották, hogy bármilyen részletet eláruljanak az óvóhely kialakításáról, elhelyezkedéséről, felszereltségéről, vagy akár az élelemről, amit kaptak.

A konfliktus első napjaiban Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag azt mondta Izrael akkori miniszterelnökének, Naftali Bennettnek, hogy nem akarja elfoglalni Kijevet vagy megölni Zelenszkijt. A Kreml nem erősítette meg és nem is cáfolta Bennett állítását.



„Tudtam, hogy Zelenszkij veszélyben van egy bunkerben” – mondta Bennett Putyinnal való 2022 márciusi moszkvai találkozójáról. Állítása szerint az orosz elnök akkor biztosította, hogy Zelenszkij nem célpont.



Bennett ezután állítólag "azonnal" felhívta Zelenszkijt, hogy megnyugtassa: "Putyin nem fog megölni téged". Bennet szerint mindössze "két órával később Zelenszkij bement az irodájába, és készített egy szelfit", amelyen az ukrán elnök kijelentette: "Nem félek".