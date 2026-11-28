Tragédia

Két tízemeletes panelház közé zuhant egy kamasz Miskolcon

Két tízemeletes panelház közötti résbe zuhant egy 15 éves fiú Miskolcon, akinek életét a rendőrök és a mentők minden erőfeszítése ellenére sem sikerült megmenteni. 2026.11.28 18:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tragédiával végződött egy kamaszokból álló társaság kalandja Miskolcon – számolt be az RTL Híradója nyomán a Kékvillogó. A fiatalok egy tízemeletes panelház tetejére mentek fel, ahonnan egyikük a két épület közötti résbe zuhant.



A kilencedik osztályos fiút ismerősei visszahúzódó, félénk gyerekként jellemezték, aki szerintük társai unszolására merészkedhetett fel a háztetőre.



A tragédia pontos körülményeiről egyelőre eltérő információk láttak napvilágot. Egyes beszámolók szerint a kamaszok egyik épület tetejéről a másikra ugráltak, mások úgy tudják, hogy fényképeket készíteni mentek fel a magasba. A fiú feltehetően megcsúszott, és a két épület közé zuhant.



A helyszínre érkező rendőrök azonnal megkezdték a kamasz újraélesztését, amelyet később a mentők folytattak. Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének tájékoztatása szerint azonban a fiú az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett.



A tragédia kapcsán a környéken élők a háztetők megközelíthetőségének problémáját is felvetették. Egy helyi lakó szerint korábban zárva tartották a tetőre vezető ajtókat, ma azonban akadálytalanul fel lehet jutni a magasba.



A történtek után a lakó indokoltnak tartaná a tetőkre való illetéktelen feljutás megakadályozását, hogy a hasonló tragédiáknak elejét lehessen venni.