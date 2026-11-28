Tragédia
Két tízemeletes panelház közé zuhant egy kamasz Miskolcon
Két tízemeletes panelház közötti résbe zuhant egy 15 éves fiú Miskolcon, akinek életét a rendőrök és a mentők minden erőfeszítése ellenére sem sikerült megmenteni.2026.11.28 18:27ma.hu
Tragédiával végződött egy kamaszokból álló társaság kalandja Miskolcon – számolt be az RTL Híradója nyomán a Kékvillogó. A fiatalok egy tízemeletes panelház tetejére mentek fel, ahonnan egyikük a két épület közötti résbe zuhant.
A kilencedik osztályos fiút ismerősei visszahúzódó, félénk gyerekként jellemezték, aki szerintük társai unszolására merészkedhetett fel a háztetőre.
A tragédia pontos körülményeiről egyelőre eltérő információk láttak napvilágot. Egyes beszámolók szerint a kamaszok egyik épület tetejéről a másikra ugráltak, mások úgy tudják, hogy fényképeket készíteni mentek fel a magasba. A fiú feltehetően megcsúszott, és a két épület közé zuhant.
A helyszínre érkező rendőrök azonnal megkezdték a kamasz újraélesztését, amelyet később a mentők folytattak. Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének tájékoztatása szerint azonban a fiú az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett.
A tragédia kapcsán a környéken élők a háztetők megközelíthetőségének problémáját is felvetették. Egy helyi lakó szerint korábban zárva tartották a tetőre vezető ajtókat, ma azonban akadálytalanul fel lehet jutni a magasba.
A történtek után a lakó indokoltnak tartaná a tetőkre való illetéktelen feljutás megakadályozását, hogy a hasonló tragédiáknak elejét lehessen venni.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:13 Pénzzel tömött kék szatyorral üzent az IKEA - a magyarok vették a lapot
- 6:05 Eldobott cigarettacsikkek okozhattak tüzet Hongkongban - kétszáz embert evakuáltak
- 22:59 Nagy földrengés van! - leszállás közben kellett átstartolnia egy utasszállítónak
- 21:58 Valótlan állítások árnyékában választották meg a közmédia új vezérigazgatóját
- 18:27 Két tízemeletes panelház közé zuhant egy kamasz Miskolcon
- 16:31 Lássuk évekre visszamenőleg azokat a vasúti baleseteket, amiről alig esett szó
- 12:39 Játszótér alatt rejtőzött egy hatalmas kannabiszültetvény Spanyolországban - videó
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06