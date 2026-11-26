Kábtószer
Négy bőröndnyi marihuánával landolt két holland Ferihegyen
Több mint 72 kilogramm marihuánagyanús növényi törmeléket találtak a pénzügyőrök két, Bangkokból Budapestre érkező holland férfi poggyászában.2026.11.26 12:52ma.hu
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Osztálya kockázatelemzés alapján november 25-én reggel jelezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának, hogy az egyik Budapestre tartó járaton drogszállítmány érkezése várható.
A pénzügyőrök a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két holland állampolgárt ellenőriztek, akik Bangkokból, dohai átszállással érkeztek Magyarországra. A férfiak négy nagyméretű bőröndjében összesen 125 vákuumcsomagolt pakkot találtak – közölte a rendőrség.
Az egyik férfi poggyászában 35,96, a másikéban 36,46 kilogramm zöld növényi törmelék lapult, amely a helyszíni gyorsteszt alapján marihuána.
A nyomozók a több mint 72 kilogrammnyi kábítószergyanús anyagot lefoglalták, és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központba szállították, ahol igazságügyi vegyész szakértő vizsgálja meg.
A két holland férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.
A nyomozók a gyanúsítottak előéletének tisztázása érdekében a külföldi társhatóságokkal is felvették a kapcsolatot.
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