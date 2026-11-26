Kábtószer

Négy bőröndnyi marihuánával landolt két holland Ferihegyen

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Osztálya kockázatelemzés alapján november 25-én reggel jelezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának, hogy az egyik Budapestre tartó járaton drogszállítmány érkezése várható.



A pénzügyőrök a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két holland állampolgárt ellenőriztek, akik Bangkokból, dohai átszállással érkeztek Magyarországra. A férfiak négy nagyméretű bőröndjében összesen 125 vákuumcsomagolt pakkot találtak – közölte a rendőrség.



Az egyik férfi poggyászában 35,96, a másikéban 36,46 kilogramm zöld növényi törmelék lapult, amely a helyszíni gyorsteszt alapján marihuána.



A nyomozók a több mint 72 kilogrammnyi kábítószergyanús anyagot lefoglalták, és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központba szállították, ahol igazságügyi vegyész szakértő vizsgálja meg.



A két holland férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.



A nyomozók a gyanúsítottak előéletének tisztázása érdekében a külföldi társhatóságokkal is felvették a kapcsolatot.