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Majdnem felgyújtotta a lakást egy kíváncsi macska Nagykanizsán
Füsttel teli lakásra ért haza két fiatal Nagykanizsán, a tűzoltók pedig hamarosan megtalálták a galiba valószínű okozóját: a család macskáját.2026.11.25 17:59ma.hu
Kellemetlen meglepetés fogadott egy 18 éves fiatalt és egy hétéves körüli gyermeket, amikor este hazaértek nagykanizsai otthonukba. A lakás megtelt füsttel, annak ellenére, hogy távollétükben senki sem tartózkodott otthon – legalábbis ember nem.
A fiatalok nem estek pánikba, hanem tárcsázták a 112-es segélyhívót – számolt be az esetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A helyszínre riasztott nagykanizsai hivatásos tűzoltók átszellőztették a lakást, és megállapították, hogy minden valószínűség szerint a család macskája kapcsolta be véletlenül a konyhában lévő elektromos főzőlapot. A rajta hagyott kenyérpirító elektromos vezetéke a hő hatására füstölni kezdett.
Szerencsére a négylábú bajkeverőnek nem esett baja.
A katasztrófavédelem az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a kisgyermekek és a háziállatok akár egyetlen óvatlan mozdulattal is működésbe hozhatják az elektromos tűzhelyet.
Éppen ezért soha ne hagyjunk éghető anyagokat, papírtörlőt, konyharuhát, fából készült késtartót vagy más háztartási eszközt, például kenyérpirítót a főzőlapon és annak közvetlen közelében.
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