Erőszak

Hegyi Zsolt: feltörték két Railjet-szerelvény étkezőkocsiját

Feltörték két Railjet-szerelvény étkezőkocsiját és az utasterekben is károkat okoztak - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebook-oldalán.



Hegyi Zsolt azt írta, hogy kedd reggel a két szerelvény nem tudott elindulni, mert "valakik szabad prédának nézték a vonatokat".



Hozzátette, hogy az ügyben rendőrségi helyszínelés zajlik, és a MÁV is vizsgálatot indít.



Hegyi Zsolt közölte, hogy a vasúti üzemi területek nagyon nagyok, hagyományos eszközökkel szinte lehetetlen mindenhol folyamatos ellenőrzést biztosítani, de ez nem jelentheti azt, hogy szabad utat engednek a rongálóknak.



Emlékeztetett: két napja beszélt arról, hogy drónokat terveznek bevetni a területek őrzésére, és ez az ügy is azt támasztja alá, hogy az őrzés fejlesztése fontos.

