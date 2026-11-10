Erőszak
Hegyi Zsolt: feltörték két Railjet-szerelvény étkezőkocsiját
Ez az ügy is azt támasztja alá, hogy az őrzés fejlesztése fontos.2026.11.10 16:39MTI
Feltörték két Railjet-szerelvény étkezőkocsiját és az utasterekben is károkat okoztak - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebook-oldalán.
Hegyi Zsolt azt írta, hogy kedd reggel a két szerelvény nem tudott elindulni, mert "valakik szabad prédának nézték a vonatokat".
Hozzátette, hogy az ügyben rendőrségi helyszínelés zajlik, és a MÁV is vizsgálatot indít.
Hegyi Zsolt közölte, hogy a vasúti üzemi területek nagyon nagyok, hagyományos eszközökkel szinte lehetetlen mindenhol folyamatos ellenőrzést biztosítani, de ez nem jelentheti azt, hogy szabad utat engednek a rongálóknak.
Emlékeztetett: két napja beszélt arról, hogy drónokat terveznek bevetni a területek őrzésére, és ez az ügy is azt támasztja alá, hogy az őrzés fejlesztése fontos.
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