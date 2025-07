Életveszély

Magára hagyták a babát a tűzforró autóban

2025.07.03 12:38

Minden nyáron történik legalább egy szörnyű eset, amikor egy gyermek vagy házikedvenc marad bezárva egy tűzforró autóban, és most sajnos ismét egy ilyen borzalmas történet került napvilágra. Az idei nyár legforróbb napjai még előttünk állnak, de már most is komoly veszélyt jelenthet a hőség az autóban rekedt emberek és állatok számára.



A veszélyt nem is lehet eléggé hangsúlyozni: a napfényen parkoló autók belső hőmérséklete akár a 70 fokot is elérheti, ami súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet. Ráadásul a forróság nemcsak a felnőttekre, hanem különösen a kisbabákra és házikedvencekre is rendkívül veszélyes. Ennek ellenére, az elmúlt hétfőn, Várpalotán egy négy hónapos kisbaba maradt egy lezárt autóban, ami ismét felhívja a figyelmet a hőség okozta veszélyekre.



A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos közleményében számolt be a szörnyű esetről. A tűzoltók gyors és hatékony beavatkozása mentette meg a babát. A helyszínen elsőként a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik a lehető leghamarabb betörték az autó bal első ablakát, hogy minél gyorsabban ki tudják menteni a gyermek életét. Szerencsére a baba sértetlenül került ki a forró autóból, és édesanyja számára átadták.



A tűzoltók hangsúlyozták, hogy az ilyen esetek az élet minden területén előfordulhatnak, és rendkívül fontos, hogy soha ne hagyjuk magukra a gyermekeket vagy házikedvenceket az autóban, különösen a nyári hónapokban. Az autó belseje pillanatok alatt extrém hőmérsékletet érhet el, ami akár tartós károsodást is okozhat a gyermekek szervezetében.



Sajnos a nyári hónapokban nemcsak Várpalotán történnek ilyen esetek. A közelmúltban Komárom-Esztergom vármegyében is hasonló szituáció alakult ki, amikor egy iskolai osztálykirándulás után egy első osztályos kislányt felejtettek el a buszon. Az alvó gyermek, szerencsére, nem pánikolt, és épp a megfelelő pillanatban ébredt fel. Lelkileg erős lélekjelenlétével sikerült megtalálnia az ablaktörő kalapácsot, majd azzal betörte az ablakot, így megmenekült.



Ez a két eset is jól mutatja, milyen fontos, hogy mindenki tisztában legyen a veszélyekkel, és mindig gondoskodjunk arról, hogy gyermekek és állatok ne maradjanak egyedül a forró autóban.