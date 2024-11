Tűzeset

Tűzvész Budapesten - újabb raktárt emésztettek fel a lángok

Miután másfél hete a IX. kerületben gyulladt ki egy raktár a Soroksári úton, most ismét hatalmas tűz ütött ki egy fővárosi raktárban. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki Újpestre, ahol több vízsugárral oltották a tüzet, hogy megfékezzék a lángokat.



Az ötszáz négyzetméternyi alapterületű könnyűszerkezetes építmény teljes terjedelmében ég. A tűz oltásához több fővárosi hivatásos egységet is riasztottak - áll a katasztrofavedelem.hu közleményében.



Mint ahogyan arról korábban a ma.hu is beszámolt, hogy másfél héttel ezelőtt tűz ütött ki Jákob Zoltán egyik raktára melletti helyiségben. A katasztrófa során a népszerű influenszer és tévés személyiség, Jákob Zoltán műköröm márkatermékeinek csomagolásait tároló raktárának egy része is lángok martalékává vált, de szerencsére az egykori Nagy Ő-nél nem keletkezett nagy kár.