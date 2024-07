Kábítószer

Dílerét zsarolta egy drogfogyasztó Szécsényben

Egy idő után az idősebb férfi egyre agresszívabban követelte az anyagot, és már nem fizetett érte, sőt, feljelentést kilátásba helyezve védelmi pénzt követelt a fiatalembertől. 2024.07.10 20:19 MTI

Dílerét zsarolta egy szécsényi 51 éves férfi, aki nem akart többé fizetni a kábítószerért. A férfit letartóztatták, többek között zaklatás miatt indult ellene eljárás, a feljelentést tevő terjesztő ellen is eljárást indítottak - tájékoztatta Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hétfőn az MTI-t.



A Szécsényben élő 20 éves fiatalember áprilisban kezdett új pszichoaktív anyag, úgynevezett kristály beszerzésébe, fogyasztásába és terjesztésébe. Egy 51 éves szécsényi férfi naponta vásárolt tőle - esetenként hitelbe - a drognak minősülő anyagból, amelyet családjában és barátaival fogyasztott el - ismertette a sajtószóvivő.



Egy idő után az idősebb férfi egyre agresszívabban követelte az anyagot, és már nem fizetett érte, sőt, feljelentést kilátásba helyezve védelmi pénzt követelt a fiatalembertől, aki a bántalmazások és a fenyegetések elkerüléséért ötven alkalommal kisebb mennyiségű kábítószert, egyszer pedig 100 ezer forintot adott át zsarolójának.



Az 51 éves férfi a személyes találkozókra - a testi fenyítésekkel fenyegetés nyomatékosítására - többször magával vitte a szintén drogfogyasztó 35 éves férfi ismerősét. Néhányszor nyilvánosan is bántalmazta dílerét.



Buda Gábor közölte: a Szécsényi Rendőrkapitányság nyomozói a zsarolás sértettjének feljelentése alapján június végén indítottak eljárást az idősebb férfi ellen.



A férfit július 3-án fogták el. Zaklatás, rongálás, zsarolás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.



Eljárás indult a feljelentővel és több fogyasztóval szemben is új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt, valamint a fenyegetéseknél jelen lévő 35 éves férfinak is felelnie kell zsarolás miatt - tudatta a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.