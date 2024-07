Baleset

Horrorbaleset történt az éjjel az Árpád hídon - képek, videó

Fotók: MTI/Mihádák Zoltán

Brutális baleset történt szerda este 22 óra körül az Árpád híd Budára vezető oldalán, a margitszigeti lehajtó előtt. Egy férfi Toyota Camry taxival szemben a forgalommal menekült, miután a híd budai hídfőjénél erőszakkal elvette a gépkocsit a tulajdonos taxis hölgytől, majd frontálisan ütközött a Népfürdő utca felől szabályosan érkező Suzuki Ignisszel, amely megpördült, ekkor pedig a mögötte érkező Skoda kombi taxi is belerohant a Suzukiba. Szinte mindenki beszorult a roncsokba, az Ignis összes ajtaját levágták, a tetejét pedig felhajtották a tűzoltók, a Skoda taxi bal első ajtaját szintén le kellett vágni, mint ahogy a Camry mindkét bal oldali ajtaját is. A taxirabló meghalt, valamint sajnos az Ignisben is életét vesztette egy férfi és egy nő, további négy személy pedig megsérült. Az útlezárást nemrég oldották fel, már lehet közlekedni.