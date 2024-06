Erőszak

Index: Magyar Péter dulakodásba keveredett egy szórakozóhelyen

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra péntek hajnalban érkezett bejelentéssel kapcsolatban garázdaság és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást. 2024.06.21 19:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dulakodásba keveredett a Tisza Párt alelnöke péntek hajnalban egy budapesti szórakozóhelyen, a rendőrség garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást - írta az Index. A portál arról számolt be, hogy Magyar Péter az egyik népszerű belvárosi szórakozóhelyen mulatott, a buli azonban - ahogy fogalmaztak - "nem ért jó véget", szemtanúk szerint ugyanis a politikus "elég komoly balhéba keveredett".



A lapnak nyilatkozó egyik szemtanú szerint az eset azzal kezdődött, hogy Magyar Péter a tánctér szélén összeszólalkozott egy másik férfival, akivel dulakodni kezdtek, majd a biztonsági őrök szétválasztották őket.



Az esetről szintén beszámoló Ripost azt írta, hogy Magyar Péter megjegyzést tett az egyik táncoló nőre, és annak barátjával keveredett összetűzésbe. Az esetről több videófelvétel is készült.



Az Indexnek egy másik szemtanú, aki akkor ért a szórakozóhelyre, amikor Magyar Péter már ott volt, azt mondta, ugyan azt nem látta, hogy a dulakodás miként kezdődött, csak akkor figyelt fel a történtekre, amikor két biztonsági őr kikísérte Magyar Pétert a szórakozóhelyről hajnali négy óra körül.



A Tisza Párt alelnöke a Facebook-oldalán péntek délután egy posztot tett közzé a történtekkel kapcsolatban, amelyben többi között azt írta, hogy fiatalok társaságában egészen addig jól szórakozott, amíg - ahogy fogalmazott - "egy fideszes, fizetett provokátor tönkre nem tette az estéjüket".



A politikus szerint az illető kamerázta őket, vállalhatatlan trágárságokat kiabált, mindent elkövetett, hogy balhé legyen. Magyar Péter azt írta, hogy miután a férfi a családját is "a szájára vette", kikapta az illető kezéből a telefont, aki ezt követően lökdösni kezdte és megfenyegette, majd egy ideig az utcán is követte.



A Tisza Párt alelnöke posztjában azt írta, részéről zaklatás nem történt, és minden olyan sajtóorgánummal szemben eljárás indítását helyezte kilátásba, amelyek - mint fogalmazott - "a tényeket szándékosan elferdítik". A politikus posztja végén mindenkitől elnézést kért, akiket a történtekkel megbántott.



Az üggyel kapcsolatban a rendőrség az Index megkeresésére azt közölte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányságra péntek hajnalban érkezett bejelentéssel kapcsolatban garázdaság és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást. A szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak, bővebb tájékoztatást a későbbiekben tudnak adni - írták.