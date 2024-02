Bűnügy

Rendőri intézkedés közben meghalt egy férfi a II. kerületben

Rendőri intézkedés közben meghalt egy férfi a II. kerületben, a hatósági boncolás megállapította, hogy a férfi halálának oka a rendőri intézkedéssel nem hozható összefüggésbe - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfő reggel a honlapján.



Azt írták, hogy a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az előző napi eset körülményeit. A helyszínen felmerült a gyanú, hogy az elhunyt kábító hatású anyagot fogyasztott - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint a rendőrséghez február 11-én délben érkezett bejelentés egy II. kerületi társasház lakójától arról, hogy szomszédja zavart állapotban, mezítláb őrjöng az udvaron.



A járőrök kiérkezésekor a férfi mindkét kezében kést tartott, ezért felszólították, hogy dobja el azokat. A férfi csak a rendőrök többszöri felszólítására - amikor már a fegyverüket is elővették - dobta a földre a késeket. A járőrök a zavart férfit megbilincselték, majd mentőt hívtak hozzá.



A 48 éves férfi néhány perc múlva hirtelen eszméletét vesztette, életjeleket nem mutatott, ezért a rendőrök levették a bilincset és azonnal megkezdték az újraélesztését. Ezzel egyidőben megérkeztek a mentők is, de már ők sem tudtak segíteni, a szakszerű ellátás ellenére a férfi a helyszínen életét vesztette - ismertette a rendőrség.



Tudatták azt is, hogy a BRFK nyomozást indított, mivel felmerült, hogy az elhunyt előzőleg kábító hatású anyagot fogyasztott.



A halálesettel összefüggésben soron kívüli, hatósági boncolást rendeltek el, amely megállapította, hogy a férfi halálának oka a rendőri intézkedéssel nem hozható összefüggésbe.