Lopás

Már rollereket és más elektromos járműveket is fogad a BikeSafe.hu

Már rollereket és más elektromos járműveket is fogad a BikeSafe.hu adatbázis, amely eddig elsősorban az ellopott kerékpárok tulajdonosokhoz való visszakerülését segítette - közölte a regisztrációs rendszer megalkotója, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hétfőn az MTI-vel.



Kiemelték, a Magyarországon évente ellopott több mint 3000 kétkerekű jármű nagy része azonosítatlan, így sosem kerül meg. A tulajdonosok általában nem rendelkeznek bizonylatokkal, és a körözésben érdemlegesen használható fényképet sem tudnak szolgáltatni, ami nehezíti a nyomozóhatóság munkáját. Néhány lopott jármű minden évben megkerül, de nyilvántartás híján nem tudják, ki a gazdája, így nincs kinek visszaadni.



Hozzátették: a problémák kezelésére tíz éve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával indult a BikeSafe kerékpár-regisztrációs rendszer, amelyben ma már több mint 130 ezer bicikli található.



A közlemény szerint már nemcsak kerékpárokat, hanem rollereket és más, rendszámmal nem rendelkező kétkerekű járműveket, mikromobilitási eszközöket is fogad az adatbázis. A tulajdonosok egyszeri díj ellenében, postai úton megkapják a járművek névre szóló fényképes plasztik törzskönyvét és biztonsági matricáját, amelyhez egyéves balesetbiztosítás is tartozik.



Hangsúlyozták: az Országos Rendőr-főkapitányság is a BikeSafe mellett kötelezte el magát, így a rendszer nemcsak online, hanem a rendőrség közreműködésével, valamennyi rendőr-főkapitányságon elérhető, ahol az adatbázisba ingyenesen előregisztrálják a járműveket.