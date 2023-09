Tűzeset

Harminc hektáron égett száraz fű, gaz, szemét és avar Baja és Bátmonostor között hétfőn - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.



Kovács Andrea elmondta: kora délután mintegy három hektáron lángolt száraz fű és avar Baja külterületén, a várostól délre, az 51-es főút közelében. Az oltást a bajai hivatásos tűzoltók kezdték meg.



Később a tűz terjedése már indokolta, hogy a bajai, a nagybaracskai, a szekszárdi, a véméndi és a kalocsai hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezzen.



A mintegy harminc hektáron pusztító tüzet hat vízsugárral körülhatárolták, de fellángolások még előfordulhatnak, ezért kéziszerszámokkal és erőgépekkel oltanak tovább. Munkájukat Bajáról, Szekszárdról és Kalocsáról három vízszállító is segíti.



A szóvivő arról is beszélt: az oltásban részt vevők meg tudták akadályozni, hogy a tűz a közelben található lakópark felé terjedjen, így emberéletet nem veszélyeztettek a lángok.