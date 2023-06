Állatok

Nagy volt a riadalom Érden: skorpiót találtak a mosogatószivacs alatt

Nem tudni, hogy a skorpió hogyan került az érdi házba, lehet, hogy egy trópusi virág földjében bújt meg. 2023.06.15 16:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Skorpiót találtak egy mosogatószivacs alatt egy érdi családi házban, írja a Bors Online. Az ízeltlábúhoz Both Zoltán vadállatbefogót riasztották, aki azóta elszállította az állatot. A Telex cikke szerint a skorpiót a házban élő nő találta meg a szivacs alatt, és beterelte egy befőttesüvegbe, ami nem ajánlott mutatvány, de szerencsére nem lett baj belőle, és ez Both Zoltán munkáját is megkönnyítette, hiszen nem kellett keresni az állatot a házban.



Both Zoltán a Facebookon azt írta, legnagyobb eséllyel külföldi nyaralás alatt kerülhetnek a bőröndbe, majd így Magyarországra az ilyen állatok, vagy ha nem így, akkor bármilyen külföldről érkező csomagban megbújhatnak. Mivel a család nem volt külföldön a közelmúltban, még az is lehet, hogy egy nemrég vásárolt trópusi virág földjében bújt meg az állat.



Both Zoltán azt is írta, hogy ezek a fajok nagyon szívósak, és akár egy évig is elélnek táplálék nélkül, tehát meg sem kottyan nekik pár hét utazás.



A pontos fajmeghatározás egyelőre még folyamatban van, ez ugyanis nem egyszerű folyamat, több mint kétezer skorpiófaj él a Földön. Erős a gyanú azonban, hogy egy ázsiai fajról van szó.