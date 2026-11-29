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Üvegplafon alatt vizsgáznak a kínai diákok - felülről figyelik, ki puskázik

Egészen új értelmet nyert a vizsgafelügyelet egy interneten terjedő videó tanúsága szerint Kínában, ahol a tanárok átlátszó mennyezeten keresztül ellenőrzik a diákokat. 2026.11.29 16:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sajátos megoldással igyekeznek elejét venni a vizsgákon történő csalásnak egyes kínai oktatási intézményekben. A közösségi médiában terjedő felvételen a diákok üvegmennyezetű termekben írják vizsgadolgozataikat, miközben a felügyelőtanárok a felettük kialakított szinten járkálnak.



A tanárok felülről egyszerre több vizsgázó mozdulatait is követhetik, közvetlenül rálátnak a padokra és a vizsgalapokra, méghozzá olyan szögből, amelyet hagyományos térfigyelő kamerákkal nehéz lenne biztosítani.



A szokatlan megoldást az internetezők már „emberi drónnak”, illetve a videojátékok világából kölcsönzött kifejezéssel „God Mode”-nak, azaz isteni üzemmódnak is elnevezték.



A módszer nemcsak a csalási kísérletek észlelésére szolgálhat, hanem azok megelőzésére is: a vizsgázók ugyanis nem tudhatják, hogy az adott pillanatban éppen kit figyelnek a felettük járkáló tanárok.



A megoldás ugyanakkor pszichológiai kérdéseket is felvet: vajon mennyiben befolyásolja a diákok koncentrációját és teljesítményét az egyébként is stresszes vizsgahelyzetben a folyamatos megfigyeltség érzése?