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Saját Truman Show-t kaphatunk a Google-től

Olyan televíziós csatorna terveit dolgozta ki a Google, amelynek műsoraiban maga a néző lenne a főszereplő, a történeteket pedig a mesterséges intelligencia a felhasználó személyes adatai, érdeklődése, arcképe és hangja alapján állítaná elő. 2026.11.27 10:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Miért néznénk mások történeteit, ha a mesterséges intelligencia segítségével akár saját magunk is főszereplővé válhatunk egy romantikus filmben, krimiben vagy tudományos-fantasztikus kalandban? A Google legújabb szabadalmi bejelentése szerint a jövő televíziója már nem feltétlenül előre elkészített műsorokat kínálna, hanem a néző érdeklődéséhez, szokásaihoz és személyéhez igazodó történeteket állítana elő. Ráadásul úgy, hogy a főszereplő is maga a felhasználó lenne, akinek digitális mása a saját hangján szólalhatna meg.



Az elképzelés kísértetiesen emlékeztet az 1998-ban bemutatott Truman Show című filmre, amelyben a Jim Carrey által alakított Truman Burbank egész életét egy hatalmas televíziós produkció részeként közvetítik, anélkül, hogy ő erről tudna. A film a média hatalmát, a magánélet kiszolgáltatottságát és a szórakoztatás határait vizsgálta. Közel három évtizeddel később azonban egy hasonló alapötlet már nem kizárólag társadalomkritikai történetként, hanem potenciális üzleti lehetőségként jelenik meg.



A Google 2025. május 13-án benyújtott, 2026. november 19-én US20260370899A1 azonosítóval közzétett szabadalmi kérelme a „Creating a channel of video experiences tailored to a user”, vagyis a felhasználóra szabott videóélményekből álló csatorna létrehozásának módszerét írja le. A My Channel néven szereplő koncepció lényege, hogy a rendszer nem egyszerűen kiválasztja a nézőnek leginkább megfelelő műsorokat, hanem azok tartalmát is maga állítja elő.



A technológia alapját a felhasználóról rendelkezésre álló információk képeznék. A korábban megtekintett videók, a kedvelt műfajok, a demográfiai adatok, a készülék földrajzi helyzete és nyelvi beállításai együttesen határozhatnák meg, milyen történetek készüljenek. A rendszer ezekből az adatokból utasításokat állítana össze egy nagy nyelvi modell számára, amely a generatív videótechnológia segítségével létrehozná az egyedi műsorokat.



A néző ráadásul nem feltétlenül csak megfigyelője lenne az eseményeknek. A Google elképzelése szerint a felhasználóról készült fényképek és hangminták alapján digitális szereplő is létrehozható, aki a történet egészében főszereplőként jelenhet meg. Így a rendszer akár olyan filmet is előállíthatna, amelyben a néző saját magát látja egy autós üldözésben, egy romantikus jelenetben vagy egy távoli bolygón játszódó kaland közepén.



A film, amelyet senki más nem láthat ugyanúgy

A személyre szabott ajánlórendszerek ma már a digitális szórakoztatóipar meghatározó elemei. A YouTube, a Netflix és más streamingplatformok a felhasználók korábbi tevékenysége alapján igyekeznek előre jelezni, milyen tartalmak érdekelhetik őket. A Google elképzelése azonban ennél továbbmegy: az ajánlórendszer nem egy meglévő katalógusból választana, hanem a kiválasztott témához új videót készítene.



A szabadalmi dokumentáció például egy olyan helyzetet is bemutat, amelyben a krikett-világbajnokság eseményeit és a néző korábbi videómegtekintési szokásait kapcsolják össze. Ha a felhasználó rendszeresen követi egy játékos ütőtechnikáját, a rendszer olyan történetet készíthetne, amelyben ő maga is megjelenik a stadion lelátóján, vagy akár kapcsolatba kerül a sportoló digitális megjelenítésével.



A tartalom előállításakor a mesterséges intelligencia nemcsak a témát, hanem a korábban kedvelt videók képi világát, vágási stílusát, képarányát és általános megjelenését is figyelembe vehetné. Így két, azonos témájú műsor egészen eltérő formában készülhetne el attól függően, hogy a néző korábban milyen tartalmakat részesített előnyben.



A Google ezzel lényegében a hagyományos televíziós műsorszerkesztés automatizálásának lehetőségét vizsgálja. A rendszernek nem feltétlenül lenne szüksége állandó szerkesztőségre, forgatócsoportra vagy előre elkészített műsorkínálatra. A videók digitális előállítása ugyanakkor jelentős számítási kapacitást igényelne, különösen akkor, ha a szolgáltatás egyszerre több millió felhasználónak kínálna folyamatosan új tartalmakat.



A generatív videómodellek fejlődése már ma is lehetővé teszi viszonylag valósághű, rövidebb mozgóképes jelenetek létrehozását, a hosszabb történetek következetes megjelenítése azonban jóval összetettebb feladat. A szereplők megjelenésének, mozgásának és hangjának állandósága, a jelenetek közötti folytonosság és az elbeszélés logikája egyaránt komoly technológiai követelményeket támaszt.



Az sem mindegy, mennyi idő alatt és milyen költséggel készül el egy videó. Egy hagyományos streamingplatform ugyanazt a filmet korlátlan számú néző számára közvetítheti, míg egy teljesen személyre szabott televíziós csatorna minden felhasználóhoz külön tartalmakat állítana elő. A számítási költségek ezért az üzleti modell egyik legfontosabb korlátját jelenthetik.

A reklám is beköltözik a történetbe

A My Channel koncepciójának egyik legérdekesebb eleme nem is feltétlenül a mesterséges intelligenciával létrehozott film, hanem az ahhoz kapcsolódó hirdetési rendszer.



A szabadalmi bejelentés egy úgynevezett ad stitcher komponenst is tartalmaz, amelynek feladata a reklámok beillesztése a generált videókba. A műszaki leírás alapján a hirdetések a műsor lejátszása előtt kapcsolhatók a tartalomhoz, így a felhasználó személyére szabott szórakoztatás és a célzott reklámkiszolgálás közös rendszerben működhetne.



A megoldás az úgynevezett FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) szolgáltatások üzleti modelljére emlékeztet. Ezek a digitális televíziós csatornák előfizetési díj nélkül kínálnak folyamatosan elérhető műsorokat, működésüket pedig reklámbevételekből finanszírozzák. Ilyen szolgáltatás többek között a Samsung TV Plus, a Roku Channel, a Tubi és a Xumo.



A FAST-csatornák jellemzően előre elkészített tartalmakat, gyakran régebbi filmsorozatokat és tematikus műsorokat sugároznak. A Google elképzelésében viszont a műsorkínálat is dinamikusan változhatna, így a reklámok és a szórakoztató tartalmak személyre szabása egyaránt automatizálható lenne.



Üzleti szempontból ennek komoly jelentősége lehet. A hagyományos médiában a hirdetők többnyire egy adott műsor feltételezett közönsége alapján vásárolnak reklámfelületet. A digitális platformokon ennél jóval részletesebb célzás lehetséges, a generatív technológia alkalmazásával pedig már maga a műsorkörnyezet is igazodhatna a felhasználó érdeklődéséhez.



Egy autók iránt érdeklődő néző például nagyobb valószínűséggel kapna autós témájú történeteket, amelyekhez az adott érdeklődéshez illeszkedő hirdetések társulhatnának. A reklámozó számára ez kedvezőbb célzási lehetőséget jelenthet, a szolgáltató pedig növelhetné a felhasználók képernyő előtt töltött idejét és a hirdetési felületek értékét.



Mindazonáltal a rendszer sikerét nem lehet kizárólag a személyre szabás mértékével meghatározni. A nézőknek ugyanis nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy saját magukat lássák viszont a képernyőn, hanem az, hogy a tartalom szórakoztató, érdekes és megfelelő minőségű legyen.



A mesterséges intelligenciával előállított televíziós műsorokkal már több vállalat is kísérletezett. A TCL például a TCLtvPlus Studios keretében készített generatív MI-t használó produkciókat, köztük a Next Stop Paris című romantikus történetet. A projekt vegyes, gyakran kifejezetten kedvezőtlen fogadtatása jól mutatta, hogy az automatizált videógyártás önmagában még nem garantál megfelelő minőségű szórakoztatást.



A Google ugyanakkor lényegesen nagyobb technológiai és pénzügyi háttérrel rendelkezik, saját generatív videómodellje, a Veo pedig már különböző termékekben is megjelent. A szabadalomban szereplő megoldás gyakorlati alkalmazása azonban egyelőre nem ismert, és a vállalat nem jelentett be My Channel néven induló televíziós szolgáltatást.

A Patentlyze szabadalomfigyelő oldal szerint az amerikai szabadalmi hivatal elbírálója a kérelmet elutasította, ami nem zárja ki, hogy a Google módosítsa az igénypontokat vagy további jogi lépéseket tegyen. A szabadalmi bejelentés tehát jelenleg egy lehetséges technológiai és üzleti irányt mutat, nem pedig egy piaci bevezetés előtt álló terméket.

Kié lesz a digitális másunk?

A személyre szabott televíziózás egyik legérzékenyebb kérdése az adatkezelés. Egy olyan szolgáltatás, amely a felhasználó korábbi tevékenységéből, érdeklődési köréből, arcképéből és hangjából állít elő új tartalmakat, különösen részletes digitális profilt igényelhet.



A probléma nem merül ki abban, hogy a platform milyen adatokat gyűjt. Az is fontos, hogy ezekhez milyen célból fér hozzá, mennyi ideig tárolja őket, továbbítja-e más szolgáltatásoknak, és milyen lehetőséget biztosít a felhasználónak a digitális megjelenítés ellenőrzésére.



Egy személy arcképéből és hangjából létrehozott digitális szereplő ugyanis már nem egyszerű ajánlórendszeri adat. A technológia alkalmas lehet arra, hogy a felhasználó olyan kijelentéseket tegyen vagy olyan helyzetekben jelenjen meg, amelyeknek a valóságban soha nem volt részese.



Ebből következően a szolgáltatónak nemcsak a személyes adatok kezeléséről kellene egyértelmű tájékoztatást nyújtania, hanem arról is, milyen felhasználásokra ad engedélyt a néző, milyen korlátozásokat állíthat be, és hogyan akadályozhatja meg a digitális másának nem kívánt alkalmazását.



Az Európai Unióban a GDPR a személyes adatok jogszerű és átlátható kezelését írja elő, az AI Act pedig külön rendelkezéseket tartalmaz a mesterséges intelligenciával előállított vagy manipulált audiovizuális tartalmak átláthatóságára. A szabályozás többek között előírja a szintetikus tartalmak géppel felismerhető megjelölését, illetve bizonyos deepfake-tartalmak esetében a mesterséges eredet közlését is.



A magyar felhasználók szempontjából különösen érdekes a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság november 25-én közzétett, az online óriásplatformok rendszerszintű kockázatait vizsgáló tanulmánya. A kutatás többek között arra figyelmeztet, hogy a valós személyek képmásával és hangjával előállított deepfake-tartalmak terjedése Magyarországon is jelentős kockázatokat hordoz, miközben a digitális és mesterségesintelligencia-ismeretek hiányosságai megnehezíthetik a manipulált tartalmak felismerését. Bár a Google szabadalmi elképzelése alapvetően szórakoztatási célokat szolgálna, az alkalmazott arckép- és hangszintézis hasonló technológiai kérdéseket vet fel.



A személyre szabott videógyártás emellett a médiaipar számára is új helyzetet teremthet. Ha egy platform az egyéni nézői preferenciák alapján korlátlan számú történetet képes előállítani, az a hagyományos televíziós műsorok, a streamingkatalógusok és a reklámfinanszírozott tartalomszolgáltatások közötti határokat is átrajzolhatja.



Kérdés azonban, hogy a felhasználók valóban olyan médiakörnyezetet szeretnének-e, amelyben minden történet a saját érdeklődésükhöz és személyükhöz igazodik. A filmek és televíziós műsorok egyik fontos sajátossága ugyanis éppen az, hogy olyan helyzetekkel, szereplőkkel és gondolatokkal is találkozhatunk bennük, amelyek kívül esnek a saját tapasztalatainkon.

A Google elképzelése szerint a jövő televíziója akár a néző saját személyére épülő, folyamatosan változó műsorfolyam is lehetne. Hogy erre valóban lesz-e kereslet, és a technológia gazdaságosan megvalósítható-e, egyelőre nem tudni. Az viszont már a szabadalmi bejelentésből is látható, hogy a személyre szabás következő lépcsője nem feltétlenül a megfelelő tartalom megtalálása lesz, hanem annak automatikus előállítása.