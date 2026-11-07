Biztonság
Hackerek vették célba az olasz külügyminisztert és egy stratégiai vasútberuházást
Antonio Tajani olasz külügyminiszter személyes adatai a dark webre kerültek, miközben kibertámadás érte az Ausztriát és Olaszországot összekötő Brenner-bázisalagút építéséért felelős vállalatot is. Az egyik incidens mögött oroszbarát hackercsoport állhat.2026.11.07 14:50ma.hu
Kibertámadások célpontjává vált Antonio Tajani olasz külügyminiszter és családja. A politikus szombaton közölte, hogy személyes adatait napok óta terjesztik a dark weben, az elkövetők pedig további információkat próbálnak megszerezni róla.
Tajani szerint a támadások politikai indíttatásúak, és Olaszország Ukrajnának nyújtott támogatásával függnek össze. Úgy véli, az elkövetők fenyegetéssel és megfélemlítéssel próbálnak nyomást gyakorolni rá.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök támogatásáról biztosította a külügyminisztert. Közleményében hangsúlyozta, hogy a közfeladatot ellátó személyek bizalmas adatainak értékesítése súlyos aggodalomra ad okot, és határozott fellépést követel.
Ezzel párhuzamosan a Brenner-bázisalagút építéséért felelős BBT SE is megerősítette, hogy október 17-én kibertámadás érte informatikai rendszereit. A vállalat az incidenst követően azonnal aktiválta biztonsági protokolljait, elkülönítette az érintett rendszereket, és külső kiberbiztonsági szakértőket vont be a digitális nyomok elemzésébe.
A támadók a beszámolók szerint a vállalat internethez kapcsolódó hálózatán keresztül jutottak hozzá nem nyilvános adatokhoz.
A Tiroler Tageszeitung értesülése szerint az első vizsgálatok az Everest nevű, oroszbarát hackercsoport érintettségére utalnak. Az elkövetők kilétét azonban egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.
A Brenner-bázisalagút Európa egyik legjelentősebb folyamatban lévő vasúti infrastruktúra-fejlesztése. Az 55 kilométeres alagút az ausztriai Innsbruckot köti majd össze az olaszországi Fortezzával, és kulcsszerepet kap az Alpokon áthaladó vasúti áruszállításban.
Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a külügyminisztert és a vasútépítő vállalatot érintő támadások között közvetlen kapcsolat lenne. A két incidens körülményeinek vizsgálata folyamatban van.
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